Soll die SNB künftig einen Teil in Kryptowährungen investieren? Nicht, wenn es nach der «dialog»-Community ginge.

Im letzten Dezember wurde bei der Bundeskanzlei die sogenannte «Bitcoin-Initiative» eingereicht. Diese fordert, den den dritten Absatz von Artikel 99 der Bundesverfassung folgendermassen zu ändern: «Die Schweizerische Nationalbank bildet aus ihren Erträgen ausreichende Währungsreserven; ein Teil dieser Reserven wird in Gold und in Bitcoin gehalten.»

Artikel 99 der Bundesverfassung Box aufklappen Box zuklappen Art. 99 Geld- und Währungspolitik Das Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes; diesem allein steht das Recht zur Ausgabe von Münzen und Banknoten zu. Die Schweizerische Nationalbank führt als unabhängige Zentralbank eine Geld- und Währungspolitik, die dem Gesamtinteresse des Landes dient; sie wird unter Mitwirkung und Aufsicht des Bundes verwaltet. Die Schweizerische Nationalbank bildet aus ihren Erträgen ausreichende Währungsreserven; ein Teil dieser Reserven wird in Gold gehalten. Der Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank geht zu mindestens zwei Dritteln an die Kantone.

Der SNB-Präsident Martin Schlegel äusserte sich vor wenigen Tagen im «Eco Talk» zu der Idee, mit welcher auch Donald Trump liebäugelt – Investitionen der Zentralbank in Kryptowährungen.

Doch Schlegel winkt ab: Eine Zentralbank müsse Reserven haben, um die Geldpolitik zu unterstützen. Damit man dies könne, müssen diese Reserven eine Werterhaltung auch langfristig unterstützen. «Das ist bei Kryptowährungen nicht der Fall. Diese haben sehr starke Schwankungen.» Weiter sagt er: «Viele Kryptowährungen sind spekulative Objekte.» Mehr wollte er zur laufenden Initiative nicht sagen.

Die Community auf der SRG-Debattenplattform «dialog» hat sich hingegen bereits mit der Frage auseinandergesetzt, ob die SNB künftig auch in Bitcoins investieren sollte – und fällt ein ziemlich klares Urteil: Bei der nicht repräsentativen Umfrage sagen 82 Prozent der Userinnen und User: Nein, sie solle nicht investieren. Doch was sind die Argumente?

«Nicht mit Preisstabilitätsauftrag vereinbar»

Der User «Participant Assuré» folgt etwa der Argumentation des SNB-Präsidenten, wie er schreibt: «Die Volatilität von Bitcoin ist nicht mit dem Preisstabilitätsauftrag der SNB vereinbar. Diese Volatilität des Bitcoinkurses wird dadurch verursacht, dass ihm kein realer Wert zugrunde liegt und sein Kurs leicht zu manipulieren ist.»

Bitcoin ist immun gegen inflationäre Geldpolitik und bietet langfristigen Schutz vor Kaufkraftverlust.

Und «Hartnäckiger Denker» aus der «dialog»-Community ist der Meinung: «Das Argument der Pro-Faktion ist immer das gleiche: Der Markt oder die Profession wird demokratisiert. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Kontrolle wird von der Bevölkerung weggenommen und Techkonzernen übertragen.»

Wie argumentiert indes die erwähnte Pro-Bitcoin-Fraktion? Der User «Tschau Sali» meldet sich ausführlich zu Wort und schreibt etwa: «Mit einer festgelegten Obergrenze von 21 Millionen Einheiten ist Bitcoin immun gegen inflationäre Geldpolitik und bietet langfristigen Schutz vor Kaufkraftverlust – eine Eigenschaft, die keine andere Währung oder Vermögensklasse in dieser Form besitzt» und widerspricht damit den Argumenten seiner Vorredner.

«SNB würde positiv überraschen»

Ebenfalls für eine Investition ist «Orateur Clairvoyant» aus der «dialog»-Community: «Bitcoin schwankt stark, das stimmt, aber das ist bei den meisten Vermögenswerten der Fall. Für einen langfristigen Anleger wie die SNB würde eine Investition in Bitcoin, Ethereum und Cardano meiner Meinung nach sehr viel Sinn machen und uns in Zukunft einige schöne Überraschungen bescheren.»

Das Schwanken der Kryptowährung, welches «Orateur Clairvoyant» erwähnt, ist genau das, was den User «Alafin Cesttjsfederequigagne» zu einem Nein tendieren lässt: «Wer möchte schon, dass die SNB in ein so instabiles und unberechenbares Finanzinstrument investiert? Ich jedenfalls nicht. Ich habe diese Begeisterung für Währungen, die nichts anderes als sich selbst kaufen, nie verstanden.»

Und was denken Sie? Diskutieren Sie mit!