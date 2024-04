Es ist ein seit Jahren andauerndes Problem: Viele Spitäler der Schweiz befinden sich in finanzieller Schieflage. Doch müssen sie überhaupt rentabel sein? Ein grosser Teil der «dialog»-Community findet: Nein.

«Müssen Schulen rentabel sein? Muss der Bau von Strassen und Eisenbahnen rentabel sein?», beginnt User «Eternel Apprenti» sein Votum, warum Spitäler nicht wirtschaftlich sein müssen.

Weiter schreibt er: «Rentabilität ist in den seltensten Fällen gleichbedeutend mit Gemeinwohl. Unsere Gesellschaften müssen sich von den Gesetzen des Marktes befreien und in der Lage sein, menschenwürdige Lebensbedingungen zu subventionieren, von der Ökologie über die Gesundheit bis hin zur Bildung und zur Forschung, ohne den Gesetzen des Marktes folgen zu müssen.»

Die Frage wurde in der vergangenen Woche intensiv diskutiert – und eine klare Mehrheit von 79 Prozent der «dialog»-Community stimmten dem Votum «Eternel Apprenti» und ähnlichen Äusserungen zu: Spitäler sollen nicht wirtschaftlich sein.

Der gesamte Ansatz muss radikal überdacht werden, insbesondere unser Lebensstil, der die Hauptursache des Problems ist.

Auch «Chercheur D’absolu» aus der «dialog»-Community ist dieser Meinung: «Die Gesundheit sollte kein Geschäft sein, da dies den Ansatz gegenüber dem Patienten völlig verzerrt.»

Der User präzisiert die Meinung noch weiter: «Aber der gesamte Ansatz muss radikal überdacht werden, insbesondere unser Lebensstil, der die Hauptursache des Problems ist. Ein gesunder und ausgewogener Lebensstil in physiologischer, emotionaler, mentaler und spiritueller Hinsicht sollte an erster Stelle stehen, denn am Ende ist es vor allem die Tatsache, dass es einem gut geht, die der Schlüssel ist.»

Rentabilität als Antriebsmöglichkeit

Eine konträre Meinung dazu hat User «Débatteur Satisfait»: Er zählt gleich mehrere Argumente auf, weswegen Spitäler seiner Meinung nach doch rentabel sein sollten. Einer davon ist die finanzielle Nachhaltigkeit: «Ohne Rentabilität könnten Spitäler gezwungen sein, ihre Dienstleistungen einzuschränken oder zu schliessen, was den Zugang zur Gesundheitsversorgung für die lokale Bevölkerung gefährden würde.»

Das zweite Argument des Users ist die Versorgungsqualität: «Wenn Spitäler rentabel arbeiten, können sie qualifiziertes Gesundheitspersonal anziehen und halten, in die Weiterbildung investieren und hohe Standards bei der Versorgung und der Patientensicherheit aufrechterhalten.»

Meiner Meinung nach ist die Wirtschaftspolitik unseres Landes völlig veraltet.

Dem widerspricht wiederum User Cédric Laubscher: «Meiner Meinung nach ist die Wirtschaftspolitik unseres Landes völlig veraltet», schreibt er. «Die Gesundheit gehört zu den Bereichen, die Teil einer föderalen Verwaltung sein müssen.»

Und was denken Sie? Diskutierten Sie mit auf der SRG-Plattform «dialog»!