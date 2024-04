Seit dem 1. Januar 2024 müssen in Thailand lebende Rentnerinnen und Rentner ihre Renten versteuern. Dies betrifft rund 6000 Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die in dem südostasiatischen Land ansässig sind.

Durch die hohen Lebenskosten in der Schweiz kann der Ruhestand manchmal schwierig werden. Daher gibt es Schweizerinnen und Schweizer, welche beschliessen, ihren Ruhestand im Ausland zu verbringen – beispielsweise im sonnigen Thailand.

Wer zahlt schon gerne Steuern?

«Wir haben einen Lebensstandard, der mit denselben finanziellen Mitteln gut zwei- bis dreimal so hoch ist wie in der Schweiz», sagt Robert Corminboeuf in der RTS-Sendung 19h30. Er ist einer von rund 6000 Schweizerinnen und Schweizern, welche in Thailand in den Genuss eines Sondervisums gekommen sind. Dazu musste er lediglich ein monatliches Einkommen von 1600 Franken nachweisen und eine private Krankenversicherung abschliessen.

Steuerparadies Thailand

Dieses Sondervisum ist einer der Versuche, mit denen Thailand versucht, westliche Rentnerinnen und Rentner anzuziehen. Ein weiterer sind die günstigen Steuerbedingungen. «Dass auf die Renten, welche ich aus der Schweiz erhalte, keine Steuern erhoben werden, war das Tüpfli auf dem i», bestätigt Corminboeuf.

Legende: Das süsse Rentner-Leben in Thailand ist wohl bald nicht mehr so billig zu haben. Keystone/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Doch die Ankündigung einer neuen Steuer trübt die Freude in der vermeintlichen Rentenutopie. «Thailand war so etwas wie ein Steuerparadies», sagt Josef Schnyder, er ist Thailand-Delegierter der Auslandschweizer-Organisation ASO. «Ich denke also, dass es Auswirkungen haben wird. Wer zahlt schon gerne Steuern?»

Nachteile für die Ärmeren

Das Land dürfte jedoch weiterhin ein Steuerparadies für die reichsten Rentnerinnen und Rentner bleiben. Denn trotz der neuen Gesetzgebung reicht es aus, 220'000 Franken im Land zu investieren, um von der Steuerpflicht befreit zu werden.

«Ich glaube, dass die thailändische Regierung reiche Rentner haben will. Das jetzige System benachteiligt arme Rentner, welche nun keine Möglichkeit mehr haben, Steuern zu vermeiden», beobachtet Josef Schnyder.

Rentner Corminboeuf könnte hingegen nun einem Steuersatz von 25 Prozent unterliegen, was für ihn bedeuten würde, Thailand mehr als sechs Monate im Jahr zu verlassen, um diesen Steuersatz zu vermeiden. Wie hoch die Besteuerung für Schweizer Expats effektiv wird, ist jedoch noch nicht bekannt.