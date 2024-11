Trend - «Speakeasy-Bars»: Das Revival geheimer Lokale in der Schweiz

Sogenannte Flüsterbars oder auch «Speakeasies» feiern in der Schweiz ein Comeback. Aufgekommen sind sie während der Prohibition in den USA. Die Ableger von 2024 sind zwar nicht mehr ganz geheim, dennoch versuchen sie, sich ihren Old School Charakter zu bewahren.