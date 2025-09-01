Bilder enthüllen die harte Realität der Hühnerhaltung in bestimmten Schweizer Industriebetrieben. Im Zentrum der Kontroverse steht die Zuchtlinie Ross 308 – eine Hühnerrasse, die darauf ausgelegt ist, in Rekordzeit gemästet zu werden, häufig zulasten ihrer Gesundheit.

Hühner, die hinken oder sich nur mühsam fortbewegen können, andere mit entzündeter Haut: Das ist auf den Bildern zu sehen, welche die Westschweizer Tierschutzorganisation Observatoire du spécisme veröffentlicht hat.

Das sagt der Branchenverband SGP (mit dt. Untertiteln)

Sie stammen von versteckten Kameras in einem Waadtländer Mastbetrieb, der für den Migros-Konzern Micarna arbeitet. Die dort gehaltenen Tiere gehören zur Masthühnerrasse Ross 308.

Wir haben Hühner geschaffen, die einen völlig dysfunktionalen Körper haben, geformt von und für die Interessen der Industrie.

Hinter diesem Labornamen verbirgt sich eine speziell gezüchtete Rasse, die besonders schnell gemästet werden kann. So erreichen die Küken, die bei der Geburt etwa 40 Gramm wiegen, in 35 Tagen etwa zwei Kilo, also das 50-fache ihres ursprünglichen Gewichts. Dann sind sie schlachtreif.

Schmerzen und Verletzungen

Doch dieses rasante Wachstum geht oft mit gesundheitlichen Schäden einher. «Wir haben Hühner geschaffen, die einen völlig dysfunktionalen Körper haben, geformt von und für die Interessen der Industrie», kritisiert Pia Shazar, Sprecherin des Observatoire du spécisme, gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS).

Legende: Laut einer Studie im Fachjournal Poultry Science (2019) leiden 99 Prozent aller Ross-308-Hühner am Ende der Mast an Gehstörungen – von leicht bis schwer. Zum Vergleich: Bei langsam wachsenden Rassen betrifft dies nur 15 Prozent der Tiere. Allerdings sinken diese Raten deutlich, wenn optimale Haltungsbedingungen herrschen. Observatoire du spécisme

Sie ergänzt: «Vor allem die Beine machen Probleme: Sie können das Gewicht kaum tragen, daher kommt es viel häufiger zu Knochenschäden.» Zudem beklagt Shazar Herz- und Lungenversagen, das zu einer deutlich höheren Sterblichkeit führe im Vergleich zu langsam wachsenden Rassen.

Verzicht auf Rosse-308-Hühner?

Auf Anfrage von RTS antwortet Migros-Sprecher Tristan Cerf: «Die Betriebe unserer Produzenten sind unabhängige Unternehmen, die verpflichtet sind, unsere Standards sowie die gesetzlichen Anforderungen bezüglich Tierwohl, Nachhaltigkeit und Qualität zu respektieren. Die Micarna-Gruppe überprüft regelmässig deren Anwendung.»

Verzicht auf Ross-308-Hühner in Frankreich Box aufklappen Box zuklappen Ross 308 gehört zu den weltweit am weitesten verbreiteten Rassen. Doch es gibt Gegenbewegungen: In Frankreich zum Beispiel hat die LDC-Gruppe, Marktführer im Geflügelbereich, kürzlich angekündigt, dass sie Ross 308 bis 2028 aufgeben wird. Für Burger King France und Lidl France soll dies bereits 2026 geschehen.

Wird dennoch eine andere Hühnerrasse für die Micarna-Betriebe geprüft? «Wenn diese Debatte in der Schweiz stattfinden soll, muss sie nach den Regeln unseres Landes ablaufen, das heisst in einem Branchenrahmen», so Cerf gegenüber RTS.

Schweizer Markt unter Spannung

Gemäss RTS-Informationen führen auch die anderen grossen Detailhändler wie Coop, Lidl und Aldi Ross-308-Hühner in ihrem Sortiment.

Laufen Diskussionen innerhalb des Branchenverbands? «Wenn man von uns verlangt, etwas anderes zu produzieren, werden wir das tun. Es ist eher der Markt, der diktiert», antwortet Jacques Clément, Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizerischen Geflügelproduzentenverbands (SGP).

Legende: Heute sind etwa zwei Drittel der Hühnerproduktion schweizerisch. Die Nachfrage nach Poulets steigt. In der Schweiz essen die Menschen nach Schweinefleisch am zweithäufigsten Poulet. Observatoire du spécisme

Man müsse Kompromisse eingehen zwischen dem Interesse des Tieres und dem wirtschaftlichen Interesse, ergänzt Clément. Der Freiburger züchtet Bauernhofhühner auf seinem Betrieb, plädiert aber nicht für den Stopp von schnell wachsenden Hühnern: «Man braucht deutlich weniger Futter für die Produktion eines Standardhuhns (wie Ross 308) als für ein Bauernhofhuhn», präzisiert er.

Folglich hätte die Aufgabe von schnell wachsenden Stämmen zwei grosse Auswirkungen auf den Schweizer Markt: eine Zunahme der Importe und eine Preiserhöhung für Schweizer Hühner «in der Grössenordnung von 20 bis 50 Prozent».