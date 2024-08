Verschluss von Plastikflaschen - EU-Norm zwingt Schweizer Firmen zu Mehraufwand

Plastikflaschen müssen in der EU neuerdings einen Deckel haben, der sich nach dem Aufschrauben nicht mehr entfernen lässt. In der Schweiz gilt diese neue Vorschrift nicht. Trotzdem müssen sich die Schweizer Unternehmen daran anpassen, was einigen Mehraufwand mit sich bringt.