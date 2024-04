Die Verschwörungstheorie der «souveränen Bürger» propagiert eine völlige Abkehr von der Autorität des Staates. Ursprünglich stammt sie aus den USA, gewinnt aber mittlerweile auch in Europa an Bedeutung.

In den sozialen Medien ging ein Video viral. Es zeigt ein französisches Paar, das sich einer Polizeikontrolle widersetzt. Das Paar beruft sich darauf, zu den «souveränen Bürgern» zu gehören.

«Wir weichen nicht! Wir kooperieren nicht! Ich gehöre nicht zum Unternehmen der französischen Republik. Ich unterliege der Rechtsprechung des Common Law Court!», heisst es im Video.

Die Argumentation des Paares überzeugt nicht. Die beiden werden von der Polizei festgenommen.

Verschwörungstheoretische Bewegung

Die «souveränen Bürger» sind eine verschwörungstheoretische Bewegung, die vor rund 50 Jahren in den USA entstanden ist. Alle Länder seien Privatunternehmen, und die Staaten gründeten auf den Namen jedes Neugeborenen eine Firma, um diese dann zu «unterwerfen».

«Um Rechnungen zu stellen und Steuern einzutreiben, sind die Länder wirklich im Handelsregister eingetragen. Und aus diesem Grund denken diese Leute, dass die Staaten Unternehmen sind wie alle anderen», erklärt Pascal Wagner-Egger, Wissenschaftler und Spezialist für Verschwörungstheorien an der Universität Freiburg gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS.

«In Europa oder der Schweiz sind sie eher eine Randerscheinung, aber es gibt sie, und es ist eine ziemlich extreme Verschwörungstheorie», fügt er hinzu.

Vereinzelte Gewalttaten

Für diese «souveränen Bürger» sind der Staat und seine Verwaltung illegal. Im Internet finden sich dann Möglichkeiten, neue Ausweise zu kaufen, um sich vom Staat zu emanzipieren. Ein Angebot, welches auch in der Schweiz – gegen Gebühren – zur Verfügung steht.

Diese Verschwörungstheorie kennt zahlreiche Auswüchse. Insbesondere rassistische und antisemitische Splittergruppen sind aus dieser Bewegung hervorgegangen.

Verbindung zu den Reichsbürgern

Drei Jahre nachdem sie von ihrer Mutter entführt worden war, wurde die junge Mia in Sainte-Croix (VD) aufgespürt. Ihre Mutter bekannte sich zu dieser Bewegung. «Das war Teil der Ideologie dieser Frau. Und man merkt auch in den USA, dass diese Ideologie zu gewalttätigem Verhalten oder zu Morden führen kann, weil man der staatlichen Gewalt keine Legitimität zugesteht», erklärt Pascal Wagner-Egger.

In den USA hat sich die Zahl der Anhänger dieser Verschwörungstheorie seit 2010 mehr als verdreifacht. Einige von ihnen beteiligten sich im Januar 2021 am Sturm aufs Kapitol.

Besser bekannt in der Schweiz sind die Reichsbürger, von denen einige einen Staatsstreich in Deutschland planten. Auch sie stehen mit den «souveränen Bürgern» in Verbindung.