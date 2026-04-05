Der vierjährige Elio ist an Leukämie erkrankt und sucht einen passenden Spender. Die Geschichte seiner Familie hat in Frankreich grosse Aufmerksamkeit ausgelöst – und berührt nun auch die Romandie.

Elio liegt seit mehr als zwei Monaten im Spital. Er wird mit Chemotherapie behandelt und wartet auf eine Knochenmarktransplantation. Damit eine Transplantation möglich ist, muss die Gewebeverträglichkeit zwischen Spender und Empfänger sehr hoch sein. Bisher wurde weder ein vollständig noch ein teilweise kompatibler Spender gefunden, wie der französische Sender BFMTV berichtet.

Um die Suche auszuweiten, wandten sich die Eltern an die Öffentlichkeit. Über soziale Netzwerke riefen sie dazu auf, sich als Spenderin oder Spender registrieren zu lassen.

Anmeldung online möglich

Wer sich für eine Knochenmarkspende interessiert, kann sich online registrieren. Zunächst wird mit einem Speicheltest der sogenannte HLA‑Code bestimmt. Er gibt Auskunft über die Gewebeverträglichkeit. Die Daten werden in ein internationales Register aufgenommen.

Passt das Profil zu einer Patientin oder einem Patienten, wird die betreffende Personen kontaktiert. Die Entnahme erfolgt in den meisten Fällen über das Blut, seltener direkt aus dem Knochen. In der Schweiz ist die Registrierung als Spender von Blutstammzellen rasch möglich. Nach dem Ausfüllen eines Fragebogens wird ein Testkit per Post zugestellt. Der Abstrich kann zu Hause vorgenommen werden.

Legende: Der kleine Elio wartet auf einen passenden Spender. AFP/GORODENKOFF PRODUCTIONS/Instagram – thomaspapa

Kommt es zu einer Übereinstimmung, können sich die Betroffenen für oder gegen eine Spende entscheiden. Tatsächlich wird nur ein kleiner Teil der registrierten Personen je angefragt. Laut Transfusion CRS Schweiz betrifft dies etwa eine von 300 Personen.

Deutlich mehr Einträge in der Romandie

Transfusion CRS Schweiz verzeichnet derzeit einen deutlichen Anstieg an Neuregistrierungen in der Westschweiz. «Das hängt sehr wahrscheinlich mit dem Aufruf der Familie in den sozialen Netzwerken und der medialen Berichterstattung zusammen», sagt die Sprecherin der Organisation, Franziska Kellenberger, gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS).

Vergleicht man die letzten 20 Tage mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025, ergibt sich ein Plus von 17 Prozent an neuen Einträgen aus der Romandie.

Warum Spenden auch nach Katastrophen wichtig bleiben Box aufklappen Box zuklappen Nach dem Brand von Crans‑Montana waren die Blutspendezentren in der Romandie stark frequentiert. Inzwischen hat der Andrang nachgelassen. Für das Zentrum in Epalinges (VD) war das Grund genug, erneut zu Spenden aufzurufen. Am Mittwochmorgen kamen dort mehr als zwanzig Personen zur Blutspende. «Ich komme alle drei Monate», sagt eine Spenderin. «Viele Menschen sind darauf angewiesen. Und ich habe das Glück, spenden zu können – das ist nicht für alle möglich. Deshalb mache ich es gern.» Reserven vor Ostern Mit Blick auf die bevorstehenden Osterfeiertage hat das Zentrum in Epalinges ausnahmsweise einen zusätzlichen Öffnungstag eingeplant. «Blut ist ein Produkt mit begrenzter Haltbarkeit», erklärt die verantwortliche Ärztin, Nathalie Ruffer. «Rote Blutkörperchen halten 42 Tage, Blutplättchen nur sieben. Nach einem langen Wochenende sind die Reserven oft knapp.» Dank der grossen Solidarität konnten seit Beginn des Jahres alle Blutbedürfnisse der Opfer des Brands von Crans‑Montana gedeckt werden.

Im Jahr 2025 liessen sich schweizweit rund 11’000 Personen neu ins Register aufnehmen. Ende Jahr waren insgesamt knapp 200’000 Spenderinnen und Spender registriert. Im gleichen Zeitraum wurden 105 Stammzellspenden durchgeführt. 198 Patientinnen und Patienten in der Schweiz erhielten eine Transplantation.

Trotzdem findet rund ein Viertel der Menschen mit Leukämie oder anderen schweren Blutkrankheiten keinen passenden Spender. Für sie bleiben Blutstammzellen oft die einzige Überlebenschance.