Von einem Exodus kann man zwar noch nicht sprechen, aber die Signale verdichten sich: Vermögende aus der Golfregion interessieren sich zunehmend für die Schweiz – sowohl als Finanzplatz als auch als Wohnort.

«Die Geldtransfers sind im Gange», sagt Patrick Akiki, Leiter des Bereichs Finanzdienstleistungen bei der Beratungsfirma PwC Schweiz, gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS). Ein Konto in der Schweiz zu eröffnen, brauche jedoch Zeit, fügt er hinzu, denn: «Die regulatorischen Anforderungen sind viel strenger als früher.» Die Schweizer Banken prüften Gelder sehr genau, bevor sie sie annehmen.

Andere Berater sehen die Entwicklung ebenfalls, möchten aber nicht zitiert werden. Auch Banken wollten sich gegenüber RTS nicht dazu äussern.

Legende: Trader an der Börse in Dubai. Keystone / Hayder Ali

Doch nicht nur für das Geld der Reichen vom Golf ist die Schweiz interessant, auch für die wohlhabenden Menschen selbst: Der Genfer Finanzexperte Lorenzo Romano, selbst oft in den Emiraten unterwegs, sagt gegenüber RTS, er habe in den letzten Tagen mehrere Anfragen erhalten. Die Leute wollten wissen, welche Orte in der Schweiz zu empfehlen sind, wie Privatschulen funktionieren, welche Regeln gelten für den Kauf oder das Mieten von Immobilien, oder auch wie die Pauschalbesteuerung funktioniert.

Genfer Dubai-Experte: «Mehrere Anfragen erhalten»

«Es herrscht keine Panik in den Emiraten und in Dubai, aber wir sind eindeutig in einer Beobachtungsphase. Viele wohlhabende Menschen überlegen sich gerade, wo sie sich künftig niederlassen wollen», sagt Romano.

Langweilige Schweiz plötzlich attraktiv

Der Schweizer Finanzpatz ist schon heute wichtig für Kunden vom Golf. Laut dem Beratungsunternehmen Deloitte stammt fast ein Viertel der Vermögen, die in der Schweiz verwaltet werden, aus der Golfregion.

Die Schweiz, die oft als etwas langweilig wahrgenommen werde, gewinne mit der aktuellen Situation an Attraktivität, sagt Finanzexperte Romano: «Die Emirate haben enorm viel zu bieten in Bezug auf kulturelle Vielfalt. Viele Leute realisieren aber gerade, dass die etwas monotone Seite der Schweiz ein Vorteil ist in einer stark polarisierten Welt mit Spannungen, wie wir sie derzeit am Golf sehen.»

Das Erfolgsmodell der Emirate hingegen gerät gerade ins Wanken. «Die Region baute auf Sicherheit, das Bildungsniveau, die medizinische Versorgung und auch auf die Lebensqualität auf», sagt PwC-Experte Akiki. Das Vertrauen in diese Prinzipien stehe gerade auf dem Prüfstand. Hingegen zeige die aktuelle Aufwertung des Schweizer Frankens, «dass das Vertrauen des Marktes da ist».

Angesichts der Zweifel versuchen die Emirate Gegensteuer zu geben. Dubai hat kürzlich die Steuerregeln für Expats gelockert. Denn klar ist: Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es für den Finanzplatz der Emirate. Und desto mehr profitieren andere Destinationen.

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