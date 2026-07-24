Sein Name ist Contender. Mit 4.2 Metern Länge und etwa 750 Kilogramm Gewicht ist der rund dreissigjährige Gigant der grösste männliche Weisse Hai, der jemals im nordwestlichen Atlantik von der gemeinnützigen Organisation Ocearch gefangen und untersucht wurde. Das Tier wurde im Anschluss wieder freigelassen.

Bei Contender handelt es sich nicht um den grössten jemals beobachteten Weissen Hai überhaupt, aber um ein Exemplar von beachtlicher Grösse.

Tracking mit Rückenflosse

Nach Monaten des Schweigens, die er in den Tiefen des Ozeans verbrachte, sendete Mitte Juli 2025 der an seiner Rückenflosse befestigte Satellitensender ein schwaches Funksignal vor den Outer Banks in North Carolina in den Vereinigten Staaten. Ein technologisches Lebenszeichen, das die Wissenschaftler Z-Ping nennen: ein zu schnelles Auftauchen und ein zu schwaches Signal, um die genaue Position zu berechnen, aber ausreichend, um zu bestätigen, dass der Hai noch lebt, aktiv ist und sich auf einer Reise nach Norden befindet. Unter Berücksichtigung aller registrierten Signale hat Contender innerhalb von sechs Monaten über 11'000 Kilometer zurückgelegt.

Legende: Die über Contender gesammelten Daten bestätigen, dass Weisse Haie dazu neigen, an dieselben Orte zurückzukehren, um sich zu ernähren oder fortzupflanzen, ein Phänomen, das als Philopatrie bekannt ist. IMAGO/OceanPhoto

Heute können Wissenschaftler dank Geräten wie dem Spot-Tag (Smart Position or Temperature), der an der Rückenflosse des Hais befestigt ist, die Bewegungen dieser Tiere in Echtzeit verfolgen. Der Mechanismus ist einfach: Der Sender wird aktiviert und sendet nur dann ein Signal, wenn die Flosse aus dem Wasser ragt.

Von der Biologie zur Technologie

Die Wissenschaft, die die Natur nachahmt, um menschliche Probleme zu lösen, die Bionik, hat in Haien eine wertvolle Inspirationsquelle gefunden.

Ein Beispiel kommt aus dem Luft- und Raumfahrtsektor: Durch die Untersuchung der Haihaut entdeckten Forscher eine Struktur aus winzigen «Zähnen», die die Reibung verringern. Dieses Prinzip wurde nachgeahmt, um Beschichtungen zu entwickeln, die auf Flugzeuge aufgetragen werden und den Luftwiderstand verringern und damit den Treibstoffverbrauch und die Kohlendioxidemissionen senken können.

Die Anwendungen beschränken sich nicht nur auf die Luftfahrt. Die Mikrostruktur der Haihaut verhindert nämlich die Anhaftung von Bakterien und anderen Organismen und inspirierte die Schaffung antibakterieller Oberflächen für Krankenhäuser, medizinische Geräte und stark frequentierte Umgebungen. Von Flugzeugen bis zu innovativen Materialien zeigen Haie, wie Millionen Jahre Evolution wertvolle Lösungen für die Technologie und Nachhaltigkeit der Zukunft bieten können.

Wissenschaft gegen die Angst

Die Reise von Contender, die von jedem öffentlich auf der Website von Ocearch oder über eine entsprechende App verfolgt werden kann, erinnert daran, dass der einzige Weg, die urzeitliche Angst vor Haien zu überwinden, das Wissen ist.

Durch wissenschaftliche Forschung und das Studium der Biodiversität ist es möglich, gefährdete Arten vor dem Aussterben zu retten und gleichzeitig von den unglaublichen ingenieurtechnischen Lösungen zu profitieren, die die Natur über Millionen von Jahren der Evolution perfektioniert hat.