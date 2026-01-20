Tigerhaie sind einzelgängerisch – doch treffen sich einige wohl vor der Küste von Hawaii zur Paarung.

Ein grosses Rätsel der Haiforschung scheint beantwortet. Treffen sich die einzelgängerischen Tigerhaie zufällig zur Paarung – oder versammeln sie sich gezielt an einem Ort?

Forschende haben nach sechs Jahren Arbeit einen möglichen Paarungsort von Tigerhaien in Hawaii entdeckt: vor der Küste von Olowalu der hawaiianischen Insel Maui. In den Monaten Januar und Februar hielten sich dort über mehrere Wochen in einem Gebiet von mehreren Kilometern deutlich mehr Tigerhaie auf als sonst.

Paige Wernli neben einem Tigerhai. Die Erstautorin dieser Publikation neben einem Tigerhai mit Sender. Das Forschungsteam verfolgte die Route von 59 Tigerhaien mit angebrachten Sendern und 26 Empfängerstationen rund um die hawaiianischen Inseln Maui und O'ahu.

Der Paarungsort vor der Küste von Olowalu auf der Insel Maui. Die Hauptinseln Hawaiis. Markiert ist das vermutete Gebiet, wo sich die Tigerhaie der Region zur Paarung treffen. Rot markiert die Wassertiefe von null bis 200 Meter.

Paarungs- und Nahrungsort

Zur selben Zeit kommen auch Buckelwale in diese warmen Gewässer, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Das deutet darauf hin, dass die Haie ihren Paarungsort und den Zeitpunkt wegen zusätzlicher Nahrungsquellen wählen – etwa Walplazenta oder auch verstorbene Walkälber.

Nur Nahrungsort oder auch Paarungsort? Box aufklappen Box zuklappen Das Forschungsteam erwähnt im Artikel verschiedene Argumente, warum diese Haiansammlungen nicht nur aufgrund der kalbenden Buckelwale stattfinden. Sondern gezielt auch als Ort dient, um sich für die Paarung zu treffen: Bereits bekannt ist, dass sich die Tigerhaie saisonal im Winter paaren, also in der Zeit, wo die Buckelwale ihre Kälber zur Welt bringen. Die Tigerhaie, die ansonsten nicht vor Ort leben und in der Zeit aus der Umgebung nach Maui kommen, sind überwiegend geschlechtsreife Tiere (80 Prozent sind bei der ersten Sichtung vor Maui geschlechtsreif). Die Tiere vor Ort weisen Hinweise auf eine kürzlich erfolgte Paarung wie frische Bissverletzungen an Kiemen, Rückenflossen, Köpfen und Schwanzflossen oder Schürfungen am Geschlechtsorgan auf. Paarungen und die Vorbereitungen dafür können bei Haien ziemlich ruppig sein. Die Tragzeit bei Tigerhaien beträgt drei Jahre. Nur eines der besenderten weiblichen Tiere, die vor O’ahu leben, wurden in den folgenden zwei Jahren im mutmasslichen Paarungsgebiet gesehen. Das lässt vermuten, dass weibliche Tiere nur zur Paarung alle drei Jahre dorthin schwimmen. Und dass somit die Paarung und nicht die Nahrung der Grund für die Versammlung vor Maui ist. Doch erst die Ausstattung von Tigerhaien mit Videos wird zeigen, ob die Tiere auch zur Paarung nach Maui schwimmen und es nicht nur um eine Ansammlung aufgrund von Nahrung geht.

Trackingdaten aus sechs Jahren

Über sechs Jahre verfolgte das Forschungsteam 59 Tigerhaie mithilfe akustischer Sender und einem Netz aus 26 Empfängern rund um Hawaii – und konnte so dem Paarungsverhalten der Haie auf die Spur kommen.