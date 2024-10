Wettspiele unter Lernenden - «Kampfclub» in einer Gartenbauschule bei Genf

Einige Schüler einer kantonalen Gartenbauschule in Lullier bei Genf haben «heimliche Kämpfe» organisiert. Die Schulleitung hat einen Brief an die Eltern geschickt und warnt darin die Beteiligten vor Konsequenzen.