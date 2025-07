Der deutsche Kulturwissenschaftler Alexis Dworsky ist seit 2021 Professor für Mediengestaltung am Institut für Kunst und Bildung an der Kunstuniversität Linz. Nach seinem Studium an der Akademie der Bildenden Künste München promovierte Dworsky an der Bergischen Universität Wuppertal über die Kulturgeschichte des Dinosauriers. Er lehrte unter anderem an der Akademie in München sowie an der Kunstakademie in Budapest. (Bild: Kunstuniversität Linz)