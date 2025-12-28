Brigitte Bardot ist tot.

Die legendäre französische Schauspielerin, Frauenikone der 1960er Jahre und leidenschaftliche Tierschützerin, ist im Alter von 91 Jahren gestorben, wie ihre Stiftung bekannt gab.

«Die Stiftung Brigitte Bardot gibt mit grosser Trauer den Tod ihrer Gründerin und Präsidentin, Madame Brigitte Bardot, bekannt, einer weltweit anerkannten Schauspielerin und Sängerin, die sich entschieden hat, ihre prestigeträchtige Karriere aufzugeben, um ihr Leben und ihre Energie der Verteidigung der Tiere und ihrer Stiftung zu widmen», heisst es in der der Nachrichtenagentur AFP übermittelten Erklärung, ohne Tag oder Ort des Todes zu nennen.