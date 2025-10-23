Nach Meldungen zu ihrem Ableben stellt die 91-jährige Schauspielerin und Aktivistin klar: «Mir geht es gut!»

Die französische Filmlegende Brigitte Bardot dementiert Gerüchte über ihren Tod. «Ich weiss nicht, welcher Idiot diese Fake News über mein Ableben verbreitet hat, aber mir geht es gut», lässt die 91-Jährige auf der Plattform X verlauten.

Die Falschmeldung geht auf den Influencer Aqababe zurück, der in einem inzwischen gelöschten Post den Tod der Schauspielerin verkündet hatte – inklusive Details über eine angeblich bestellte Trauerfeier.

Bereits zuvor hatte ein französisches Regionalmedium über einen längeren Spitalaufenthalt Bardots und ihren angeblich besorgniserregenden Gesundheitszustand berichtet.

Legende: Brigitte Bardot hat sich fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dieses Foto entstand 2007 bei einer Demonstration für den Tierschutz. Getty Images / John van Hasselt-Corbis

Laut ihrem Büro habe sich ihr Zustand jedoch «nach einer kleineren Operation ausserordentlich gut entwickelt». Inzwischen sei sie wieder zu Hause in Saint-Tropez, wo sie seit Jahren zurückgezogen lebt und sich für den Tierschutz engagiert.

Ähnliche Falschmeldungen kursierten kürzlich auch über US-Countrysängerin Dolly Parton, die ebenfalls öffentlich klarstellen musste, dass sie sich bester Gesundheit erfreut.