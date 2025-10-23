Die französische Filmlegende Brigitte Bardot dementiert Gerüchte über ihren Tod. «Ich weiss nicht, welcher Idiot diese Fake News über mein Ableben verbreitet hat, aber mir geht es gut», lässt die 91-Jährige auf der Plattform X verlauten.
Die Falschmeldung geht auf den Influencer Aqababe zurück, der in einem inzwischen gelöschten Post den Tod der Schauspielerin verkündet hatte – inklusive Details über eine angeblich bestellte Trauerfeier.
Bereits zuvor hatte ein französisches Regionalmedium über einen längeren Spitalaufenthalt Bardots und ihren angeblich besorgniserregenden Gesundheitszustand berichtet.
Laut ihrem Büro habe sich ihr Zustand jedoch «nach einer kleineren Operation ausserordentlich gut entwickelt». Inzwischen sei sie wieder zu Hause in Saint-Tropez, wo sie seit Jahren zurückgezogen lebt und sich für den Tierschutz engagiert.
Ähnliche Falschmeldungen kursierten kürzlich auch über US-Countrysängerin Dolly Parton, die ebenfalls öffentlich klarstellen musste, dass sie sich bester Gesundheit erfreut.