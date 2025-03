Der Schweizer Film «Heldin» von Regisseurin Petra Biondina Volpe ist auf Platz eins der Schweizer Kinocharts.

Doch nicht nur in der Schweiz sorgt der Film für Aufsehen – auch in den deutschsprachigen Nachbarländern begeistert er das Publikum. In Deutschland hat der Film «Heldin» schon vor dem letzten Wochenende 200'000 Besuchende in die Kinos gelockt. Und auch in Österreich scheint die filmische Hommage gut anzukommen. 20'000 Kinogängerinnen und -gänger haben laut «Nau.ch» den Film bereits gesehen.

Der Film handelt von der Spätschicht einer engagierten und professionellen Pflegefachfrau in einem Schweizer Spital. Dieses leidet unter starkem Personalmangel. Trotz Floria Linds einfühlsamen Einsatzes für die Patientinnen und Patienten unterläuft ihr im Stress ein potenziell tödlicher Fehler. Nun wird ihre Belastungsgrenze auf die Probe gestellt.

Petra Volpe – ein bekanntes Gesicht

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Film von der italienisch-schweizerischen Regisseurin Petra Volpe in der Schweiz grosse Bekanntheit erlangt. Ihr Spielfilm «Die göttliche Ordnung», der die historische Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz thematisiert, wurde 2017 zum erfolgreichsten Schweizer Kinofilm des Jahres.

Legende: Regisseurin Petra Volpe in Genf am Schweizer Filmpreis 2017. Keystone / Martial Trezzini

Auch die Hauptdarstellerin des Films kennt man. Die deutsche Schauspielerin Leonie Benesch verkörpert die Hauptfigur Floria Lind.

In einem Interview mit «Gesichter und Geschichten» sagt sie: «Für mich ist etwas total Rührendes darin zu wissen, dass diese Menschen am nächsten Tag zurückkommen. Es ist nicht nur einmal diese eine beschiessen Schicht gewesen und dann wars das.» Der Film ist eine Ode an das Pflegepersonal und zeigt das Dilemma des heutigen Pflegenotstandes.

Für Schauspielerin Leonie Benesch ist es nicht die erste Hauptrolle. 2007 wurde sie mit dem Deutschen Filmpreis für ihre Hauptrolle im Drama «Das Lehrerzimmer» ausgezeichnet.