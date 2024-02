Das TV-Format «MusicStar» feiert sein 20-jähriges Jubiläum mit einer Wiedersehens-Show.

Acht ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten gegeneinander an. Darunter sind unter anderem Baschi, Fabienne Louves und Carmen Fenk.

In der Jury sitzen mit Chris von Rohr, Arabella Kiesbauer und Detlef Soost altbekannte Gesichter.

Diese Show hat der Schweiz während vier Staffeln beste TV-Unterhaltung geboten: Nach 20 Jahren kehrt «MusicStar» mit einer einmaligen Revival-Show zurück ins Schweizer Fernsehen. Acht ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten der Kult-Castingshow interpretieren Songs aus der damaligen Zeit neu, schwelgen in Erinnerungen und kreieren neue Momente. Unter den Ehemaligen sind Baschi, Fabienne Louves, Carmen Fenk, Salome Clausen, Katharina Michel, Daniel Kandlbauer, Börni Höhn und Leo Ritzmann.

Neuer «MusicStar 2024»

Gemeinsam rocken und performen die Sängerinnen und Sänger noch einmal auf der Bühne. In einer Song-Challenge treten alle gegeneinander an. Haben sie auch noch zwei Jahrzehnte danach das Zeug zum «MusicStar»? Am Schluss des Abends wird jedenfalls der neue «MusicStar 2024» gekürt.

Eine Jury darf dabei selbstverständlich nicht fehlen: Chris von Rohr, Arabella Kiesbauer und Detlef Soost werden das Spektakel bewerten - wie damals in zweiten Staffel. Der Sieger oder die Siegerin des Abends darf 10'000 Schweizer Franken für einen wohltätigen Zweck seiner Wahl spenden.

Legende: Baschi als 17-jähriger Teilnehmer von «MusicStar» im Jahr 2004. Keystone/Eddy Risch

Aus der beliebten Castingshow sind grosse Schweizer Stars hervorgegangen, aber auch solche, die heute nicht mehr im Rampenlicht stehen und sich zurückgezogen haben. Baschi besucht einige davon, um herauszufinden, wie sich ihr Leben nach der Show verändert hat.