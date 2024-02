Körpergrösse

K. Staub / F. Rühli, Nature (2010)

https://www.nature.com/articles/ejcn20107

BfS, Gesundheitsbefragung (2017)

https://www.bfs.admin.ch/asset/de/7586022

Arteria mediana

M. Henneberg, Journal of Anatomy (2020)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joa.13224

Handy-Daumen

A. Baabdullah, Medicine, Baltimore, (2020)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7478614/

A. Gindrat et al., Current Biology (2014)

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(14)01487-0

Palmaris Longus

T. Schreiber, Kenhub (2023)

https://www.kenhub.com/de/library/anatomie/musculus-palmaris-longus

Alejandro Ortiz et al., European Journal of Anatomy (2022), (zum Karpaltunnel-Syndrom)

https://eurjanat.com/articles/palmaris-profundus-and-carpal-tunnel-syndrome-is-it-really-a-palmaris-muscle/

Kurzsichtigkeit

E. Dolgin, Nature (2015)

https://www.nature.com/articles/519276a

Ohrenwackeln

S.A. Hackley, Psychophysiology, (2015)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psyp.12501

Kleiner Kiefer / Zähne

A.H. Jheon et al., HHS Author Manuscripts, (2012)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3632217/

Geringere Knochenstärke

M. Cotter et al., PLoS One (2011)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22028933/

A. Kralick/ B. Zemel , Frontiers in Endocrinology (2020)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7064470/

Laktosetoleranz

R. Evershed/M. Thomas, Nature (2022)

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05010-7

L. Segurel et al. PloS Biology, (2020)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7302802/

Östrogen / Brustkrebs

C. Athena Aktipis et al., Evolution, Medicine, and Public Health (2015)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4362290/

Knochenrückbildungen

Bo Xia et al., Biorvix, (2021) (zum Steissbein)

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.09.14.460388v1

M. Brindle/C. Opie, Royal Society, (2016) (zum Penisknochen)

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2016.1736