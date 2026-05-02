Am 2. Mai 2026 werden die Besten der Schweizer Showszene zum 50. Mal ausgezeichnet. Fünf Fakten und Kuriositäten zum Jubiläum.

1. Den ersten Preis erhielt Hazy Osterwald

Im Jahr 1974 wurde der Sänger, Musiker und Orchesterleiter Hazy Osterwald mit dem ersten Prix Walo ausgezeichnet. Damals gab es nur eine Kategorie, und zwar die des Publikumslieblings. Seit 1994 werden weitere Preise in verschiedenen Sparten vergeben. 2001 erhielt Hazy Osterwald dann erneut eine Auszeichnung: den Ehren-Prix Walo.

Legende: 2001 erhält der Musiker und Showmaster Hazy Osterwald den Ehren-Prix Walo. KEYSTONE/Steffen Schmidt

2. Der meistgeehrte Publikumsliebling

Francine Jordi gewann den Prix Walo gleich fünf Mal. davon drei Mal als Publikumsliebling in den Jahren 1999/2000, 2002 und 2005. Auch mehr als einmal gewannen die Duos Schmirinskis (1997 und 2001) und Divertimento (2009 und 2014). In den letzten drei Jahren ging die Auszeichnung des Publikumslieblings an SRF-Aushängeschilder Fabienne Gyr (2022), Mona Vetsch (2024) und Röbi Koller (2025).

Legende: Sie ist die Rekordhalterin: Die Sängerin, Komponistin und Moderatorin Franci Jordi am 44. Prix Walo. Insgesamt wurde sie bislang fünf Mal ausgezeichnet. Prix Walo

3. Verpasste Preisverleihung: Hansueli Oesch

«Het öpper üsre Vätu gseh?», fragte Melanie Oesch als sie am 43. Prix Walo 2017 den Preis entgegennahm. Hansueli Oesch, das Oberhaupt der Volksmusikgruppe «Oesch's die Dritten», war schlicht nicht aufzufinden als er und seine Familie mit dem Prix Walo für den besten Schlager ausgezeichnet wurden.

4. Die Schirmherrin: Monika Kälin

Seit 1998 ist Monika Kälin Präsidentin der Verleihung. Kälin sorgt immer wieder für lustige Momente auf der Bühne, zum Beispiel als sie 2014 fast ihr Kleid verliert. Ihr Vater Walo Linder hatte mit vier weiteren Kollegen den Prix Walo 1974 ins Leben gerufen.

Legende: An der 49. Verleihung des Prix Walo erhält Röbi Koller den Preis in der Kategorie Publikumsliebling von Zeremonienmeisterin Monika Kälin. KEYSTONE/Walter Bieri

5. Bisherige Preisträger und Preisträgerinnen: 344

Von 1974-1983 gab es nur einen Preis, jenen des Publikumslieblings. Ab 1983 kam der Ehren-Prix Walo dazu und seit 1994 gibt es zusätzlich verschiedene Sparten, in denen herausragende Persönlichkeiten der Showszene, Produktionen oder Bands nominiert werden. Aktuell werden Preise in folgenden Kategorien verliehen: Film-Produktion, TV-Produktion, Pop/Rock-Band, Pop/Rock-Gesang, Volksmusik, Country, Newcomer, Kabarett/Comedy, Bühnen-Produktion und Schauspielerinnen und Schauspieler. Bis dato wurden insgesamt 344 Preise vergeben.

Legende: 2015 unterhält das Prix-Walo-Ballet an der 41. Verleihung des Preises das Zürcher Publikum. KEYSTONE/Ennio Leanza