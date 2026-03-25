Finanzielle Probleme bringen das Tourneetheater «Das Zelt» arg in Bedrängnis. Jetzt soll ein Crowdfunding von über 2.5 Millionen Franken die Zukunft sichern.

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Das Tourneetheater «Das Zelt» steht wegen offener Forderungen von 2.5 Millionen Franken unter Druck. Gründer Adrian Steiner weist Vorwürfe von Missmanagement zurück, das Unternehmen sei etwas zu schnell gewachsen. Zusätzlich sei nach dem Kauf eines zweiten Zeltes vor einem Jahr ein wichtiger Investor abgesprungen, was das Unternehmen hart getroffen habe.

Konkurs abwenden

Mittels Crowdfunding will man nun Geld für den Betrieb der Tourneestätte sammeln. «Das Zelt» selbst hat bereits eine Aktion zur Stärkung der eigenen Finanzen angekündigt. Mit Partizipationsscheinen ab 250 Franken.

Finanzieller Lichtblick Box aufklappen Box zuklappen Aktuell belaufen sich die Zusagen auf 850'000 Franken, von denen bereits über 500'000 Franken auf dem Konto verbucht sind, wie SRF in Erfahrung gebracht hat.

«Das Zelt» braucht Crowdfunding

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Liquiditätsengpass bei «Das Zelt». «Das Zelt» ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Bildquelle: Keystone / Alessandro Della Bella. 1 / 4 Legende: Liquiditätsengpass bei «Das Zelt» «Das Zelt» ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Keystone / Alessandro Della Bella

Bild 2 von 4. Adrian Steiner mit Michelle Hunziker. Der Gründer und die Moderatorin an der Zeltgala 2024. Bildquelle: Facebook / Adrian Steiner. 2 / 4 Legende: Adrian Steiner mit Michelle Hunziker Der Gründer und die Moderatorin an der Zeltgala 2024. Facebook / Adrian Steiner

Bild 3 von 4. Marc Storace. Der Krokus-Sänger Marc Storace war zehn Jahre bei «Das Zelt» dabei. Bildquelle: Keystone / Adrien Perritaz. 3 / 4 Legende: Marc Storace Der Krokus-Sänger Marc Storace war zehn Jahre bei «Das Zelt» dabei. Keystone / Adrien Perritaz

Bild 4 von 4. Musiker Slädu. Der Gitarrist tourte 2012 mit seinem Solo-Programm im Rahmen von «Das Zelt». Bildquelle: Keystone / Gaetan Bally. 4 / 4 Legende: Musiker Slädu Der Gitarrist tourte 2012 mit seinem Solo-Programm im Rahmen von «Das Zelt». Keystone / Gaetan Bally Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Als Unterstützer mit dabei ist etwa Gitarrist Slädu, der die musikalische Leitung der Shows «Schwiizer Hits» bei «Das Zelt» innehat: «Die Institution ist seit 24 Jahren wichtig für unsere Kulturlandschaft», sagt er.

Marc Storace war zehn Jahre lang bei dabei, er lobt die grossartige Stimmung, und auch Sänger Remo Forrer schreibt, «Das Zelt» sei eine Plattform für viele Kunstschaffende.