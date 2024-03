Bester Film: «Oppenheimer» Beste Hauptdarstellerin: Emma Stone («Poor Things») Bester Hauptdarsteller: Cillian Murphy («Oppenheimer») Beste Nebendarstellerin: Da'Vine Joy Randolph («The Holdovers») Bester Nebendarsteller: Robert Downey Jr. («Oppenheimer») Beste Regie: Christopher Nolan («Oppenheimer») Bester Song: «What Was I Made For» (Billie Eilish) Beste Filmmusik: «Oppenheimer» Bester Ton: «The Zone of Interest» Bester Action-Kurzfilm: «The Wonderful Story of Henry Sugar» Beste Kamera: «Oppenheimer» Bester Dokumentarfilm: «20 Days in Mariupol» Bester Dokumentar-Kurzfilm: «The Last Repair Shop» Bester Schnitt: «Oppenheimer» Beste visuelle Effekte: «Godzilla Minus One» Bester internationaler Film: «The Zone of Interest» (Grossbritannien) Bestes Kostümdesign: «Poor Things» Bestes Szenenbild: «Poor Things» Bestes Make-up und Hairstyling: «Poor Things» Bestes adaptiertes Drehbuch: «American Fiction» Bestes Originaldrehbuch: «Anatomie d’ une chute» Bester Animationsfilm: «The boy and the heron» Bester animierter Kurzfilm: «War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko»