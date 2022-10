Legende: Eine Hand mit Affenpockenpusteln SRF

Der Name der Affenpocken kommt daher, dass das Virus zum ersten Mal 1958 bei Affen nachgewiesen wurde. Doch Affen sind genau wie der Mensch ein sogenannter Fehlwirt. Die Forschung ist sich noch uneins über den eigentlichen Wirt, aber es werden Nagetiere vermutet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will die Affenpocken umbenennen. Um Diskriminierung zu vermeiden, dürfen Viren und Krankheiten keine Tier-, Länder- oder Ortsnamen beinhalten. Aktuell sammelt die WHO noch Vorschläge.