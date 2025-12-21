Anke Engelke stand schon als Primarschülerin mit Musikgrössen vor der Kamera – als Sängerin im Kinderchor «Sonntagskinder». Als Komikerin hat sie so viele Deutsche Comedypreise eingeheimst wie keine andere. Und als Schauspielerin wird sie ernst genommen. Ein Blick auf das Leben einer Vielkönnerin.

Anke Engelke kann singen

Das beweist sie als Erstes mit dem Kinderchor «Sonntagskinder», in dem sie Schlagersänger Heino begleitet oder auch Udo Jürgens. Mit 14 tritt sie auch als Solistin in der Sendung «Bio's Bahnhof» auf. Das Singen hat sie nie ganz aufgegeben: Zusammen mit ihrer Schwester Susanne ist sie Teil der Soul- und Funkband «Fred Kellner und die famosen Soul Sisters», die seit 1988 jedes Jahr eine zweiwöchige Tournee spielt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. 1975: Anke Engelke im Kinderchor «Sonntagskinder». Als Mitglied des Kinderchors «Sonntagskinder» begleitete Anke Engelke Schlagerstars wie Heino in Musiksendungen des ZDF. Bildquelle: ZDF / «Musik ist Trumpf». 1 / 7 Legende: 1975: Anke Engelke im Kinderchor «Sonntagskinder» Als Mitglied des Kinderchors «Sonntagskinder» begleitete Anke Engelke Schlagerstars wie Heino in Musiksendungen des ZDF. ZDF / «Musik ist Trumpf»

Bild 2 von 7. 1975: Anke Engelke im Kinderchor «Sonntagskinder». Sonntagskind Anke ist zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt. Bildquelle: ZDF / «Musik ist Trumpf». 2 / 7 Legende: 1975: Anke Engelke im Kinderchor «Sonntagskinder» Sonntagskind Anke ist zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt. ZDF / «Musik ist Trumpf»

Bild 3 von 7. 1977: Anke Engelke begleitet Udo Jürgens. In der Sendung «Musik ist Trumpf» darf Anke Engelke als Solistin des Kinderchors «Sonntagskinder» Udo Jürgens beim Lied «Ein kleiner Bolivianer» begleiten. Bildquelle: ZDF / «Musik ist Trumpf». 3 / 7 Legende: 1977: Anke Engelke begleitet Udo Jürgens In der Sendung «Musik ist Trumpf» darf Anke Engelke als Solistin des Kinderchors «Sonntagskinder» Udo Jürgens beim Lied «Ein kleiner Bolivianer» begleiten. ZDF / «Musik ist Trumpf»

Bild 4 von 7. 1980: Auftritt bei «Bio's Bahnhof». In einer Musiksendung von Moderator Alfred Biolek tritt Anke Engelke im Alter von 14 Jahren als Solistin auf. Bildquelle: ZDF / «Bio's Bahnhof». 4 / 7 Legende: 1980: Auftritt bei «Bio's Bahnhof» In einer Musiksendung von Moderator Alfred Biolek tritt Anke Engelke im Alter von 14 Jahren als Solistin auf. ZDF / «Bio's Bahnhof»

Bild 5 von 7. 1980: Anke Engelke mit Moderator Alfred Biolek. Der Auftritt bei Biolek wird breit beachtet. «Könnte es sein, dass du mal Sängerin werden willst?» fragt Biolek. «Mal kucken, wie's kommt», antwortet Anke. Zuerst kommt dann eine Karriere als Radiomoderatorin. Bildquelle: ARD / «Bio’s Bahnhof». 5 / 7 Legende: 1980: Anke Engelke mit Moderator Alfred Biolek Der Auftritt bei Biolek wird breit beachtet. «Könnte es sein, dass du mal Sängerin werden willst?» fragt Biolek. «Mal kucken, wie's kommt», antwortet Anke. Zuerst kommt dann eine Karriere als Radiomoderatorin. ARD / «Bio’s Bahnhof»

Bild 6 von 7. Ab 1989: Anke Engelke ist eine «Famose Soulsister». Zusammen mit ihrer Schwester Susanne singt Anke Engelke seit 1989 in der Spass-Soul-Funk-Band «Fred Kellner und die Famosen Soulsisters». Bildquelle: Becker & Bredel / Ullstein via Getty Image. 6 / 7 Legende: Ab 1989: Anke Engelke ist eine «Famose Soulsister» Zusammen mit ihrer Schwester Susanne singt Anke Engelke seit 1989 in der Spass-Soul-Funk-Band «Fred Kellner und die Famosen Soulsisters» Becker & Bredel / Ullstein via Getty Image

Bild 7 von 7. 2022: Anke kann's noch immer. Als Moderatorin der Sendung «Wer stiehlt mir die Show» singt Anke Engelke zusammen mit Conchita Wurst eine selbst getextete Neuauflage von «Rise Like a Phoenix» – pompös im ESC-Look. Bildquelle: ProSieben / «Wer stiehlt mir die Show». 7 / 7 Legende: 2022: Anke kann's noch immer Als Moderatorin der Sendung «Wer stiehlt mir die Show» singt Anke Engelke zusammen mit Conchita Wurst eine selbst getextete Neuauflage von «Rise Like a Phoenix» – pompös im ESC-Look. ProSieben / «Wer stiehlt mir die Show» Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Anke Engelke kann Sprachen

Französisch, Englisch, Deutsch – alles geht ihr fliessend über die Lippen. Ein Grund, warum sie das kann: Ihr Geburtsland ist Kanada. Anke kommt als Tochter deutscher Eltern in Montreal zur Welt – sie ist deswegen auch kanadische Staatsbürgerin – und wächst dreisprachig auf. Erst als Anke fünf Jahre alt ist, zieht die Familie nach Deutschland. Diese Fähigkeiten kommen ihr zugute, als sie 2011 den ESC in Düsseldorf moderiert.

Legende: 2011: Anke Engelke moderiert den ESC An der Seite von Stefan Raab und Judith Rakers präsentiert Anke Engelke 2011 den ESC in Düsseldorf. fliessend in Französisch, Englisch und Deutsch. Sean Gallup Getty Images

Anke Engelke kann lustig

«Ein Witz ist wie ein Zug: muss gut ankommen», findet Anke Engelke als Zugchefin Tina 2025 in der selbstironischen Webserie der Deutschen Bahn «Boah, Bahn!». Mit Witzen, Sketchen und Parodien hat Anke Engelke reichlich Erfahrung. Ihren Durchbruch als Komikerin feiert sie als Teil des Ensembles der Sketch-Show «Die Wochenshow» auf Sat.1. Die Sendung läuft 1996 bis 2000. Ab 2002 ist sie das Aushängeschild der Comedysendung «Ladykracher». Diese wird 2003 für den «Emmy» nominiert. Nach einer längeren Pause geht «Ladykracher» 2008 bis 2013 wieder auf Sendung. Fünf Mal hat Anke Engelke den Deutschen Comedypreis als Solokünstlerin gewonnen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Anke Engelke in der «Wochenshow». Das erste Comedy-Erfolgsformat von Anke Engelke: «Die Wochenshow» auf SAT 1 lief von 1996 bis 2000. Bildquelle: Sat.1 / «Die Wochenshow». 1 / 4 Legende: Anke Engelke in der «Wochenshow» Das erste Comedy-Erfolgsformat von Anke Engelke: «Die Wochenshow» auf SAT 1 lief von 1996 bis 2000. Sat.1 / «Die Wochenshow»

Bild 2 von 4. Anke Engelke in «Ladykracher». Von 2002 bis 2003 und dann wieder von 2008 bis 2013 ist Anke Engelke das Gesicht der Sketchsendung «Ladykracher». Bildquelle: Sat.1 / «Ladykracher». 2 / 4 Legende: Anke Engelke in «Ladykracher» Von 2002 bis 2003 und dann wieder von 2008 bis 2013 ist Anke Engelke das Gesicht der Sketchsendung «Ladykracher». Sat.1 / «Ladykracher»

Bild 3 von 4. Anke Engelke gewinnt 2003 den Deutschen Comedypreis. Anke Engelke ist Rekordhalterin beim Deutschen Comedypreis: Fünf Preise gewinnt sie als Solokünstlerin, für ihre Sendungen insgesamt 14 Preise, 24 Mal ist sie nominiert. Bildquelle: Keystone / Herrmann J. Knippertz. 3 / 4 Legende: Anke Engelke gewinnt 2003 den Deutschen Comedypreis Anke Engelke ist Rekordhalterin beim Deutschen Comedypreis: Fünf Preise gewinnt sie als Solokünstlerin, für ihre Sendungen insgesamt 14 Preise, 24 Mal ist sie nominiert. Keystone / Herrmann J. Knippertz

Bild 4 von 4. Anke Engelke als Zugchefin in «Boah, Bahn!». In einer selbstironischen Webserie der Deutschen Bahn spielt Anke Engelke 2025 eine Zugchefin, die gute Miene zum bösen Spiel macht. Bildquelle: Youtube / Deutsche Bahn. 4 / 4 Legende: Anke Engelke als Zugchefin in «Boah, Bahn!» In einer selbstironischen Webserie der Deutschen Bahn spielt Anke Engelke 2025 eine Zugchefin, die gute Miene zum bösen Spiel macht. Youtube / Deutsche Bahn Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Anke Engelke kann's nicht mit Roger Schawinski

Als Chef des deutschen Privatsenders SAT 1 setzt Roger Schawinski 2004 Engelkes eigene Late Night Show nach wenigen Monaten wieder ab. Es ist ihre grösste berufliche Niederlage. Seither soll zwischen den beiden Eiszeit herrschen. Als Engelke und Schawinski beide den Eröffnungsabend des Zurich Film Festivals 2006 besuchen, erklärt Schawinski vor der «Glanz&Gloria»-Kamera: «Ich hoffe, dass wir aneinander vorbeikommen. Ich glaube, das ist im gegenseitigen Interesse.»

Legende: Im Juli 2004 noch gut gelaunt: Roger Schawinski und Anke Engelke Im Mai 2004 bekommt Anke Engelke eine eigene Late Night Show auf SAT 1 und übernimmt den Platz von Harald Schmidt. Fünf Monate später setzt sie Schawinski wegen schlechter Quoten und Kritik an Engelke wieder ab. Das führt zu einem zerrütteten Verhältnis zwischen den beiden. Keystone / Joerg Carstensen

Anke Engelke kann ernst

Das beweist sie spätestens mit ihrer Hauptrolle im Kinodrama «Dann geschieht das Leben», das im September 2025 am Zurich Film Festival Premiere feiert. An der Seite von Ulrich Tukur spielt sie eine Ehefrau, deren Leben mit der Pensionierung ihres Mannes aus den Fugen fällt.