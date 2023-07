Immer mehr Menschen mit Beeinträchtigung, die eine geschützte Arbeitsstelle haben, möchten im ersten Arbeitsmarkt Fuss fassen. Das sagen Expertinnen und Experten sowie Interessensverbände.

Legende: Zelda Mäder und Dominique Schweizer arbeiten seit rund vier Jahren im Restaurant Tanne in Schaffhausen. SRF

Zelda Mäder arbeitet in einem Restaurant in Schaffhausen. Ein äusserst unaufgeregter Satz, welcher der 26-Jährigen aber viel bedeutet: Sie lebt mit Trisomie 21 und absolvierte den grössten Teil ihrer schulischen und beruflichen Laufbahn in einem geschützten Setting.

Mit der Arbeitsstelle im Restaurant kam für Zelda nicht nur der Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt, es ebnete ihr auch den Weg zu mehr Selbstbestimmung.

Weshalb wir das Wort «Beeinträchtigung» verwenden Box aufklappen Box zuklappen Zelda Mäder und Dominique Schweizer haben «SRF Impact» darum gebeten, im Beitrag die Bezeichnung «Beeinträchtigung» anstelle von «Behinderung» zu verwenden. Da ihre Geschichte der Kern des Beitrages ist, geht «SRF Impact» diesem Wunsch nach.

Ähnlich erging es ihrer besten Freundin. Dominique Schweizer lebt mit einer Lernschwäche und arbeitete bis vor wenigen Jahren in einer geschützten Werkstatt. Sie fühlte sich unterfordert. Ihr Plan: «Endlich etwas aus meinem Leben machen, endlich ein anderer Job.» Für diese beiden Frauen ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen.