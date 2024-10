Wichtige frühe Lebensjahre

Kinder brauchen die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, ihre Umgebung zu erkunden und sich zu bewegen. Bei Familien in schwierigen Verhältnissen sind jedoch die Wohnungen oft zu klein, die Umgebung unsicher und den Eltern fehlen sowohl Zeit als auch Geld, um ihre Kinder ausreichend zu unterstützen. Dadurch starten diese Kinder bereits beim Eintritt in den Kindergarten mit schlechteren Voraussetzungen. Das hat ernsthafte Konsequenzen, denn ein Mangel an Bildung erhöht das Risiko, später in Armut zu leben, erheblich.

Unsichere Arbeitsverhältnisse

Menschen ohne anerkannte Ausbildung haben geringere Chancen auf ein existenzsicherndes Einkommen und sind häufig gezwungen, in unsicheren Jobs mit niedrigen Löhnen und wenigen Arbeitsstunden zu arbeiten. Oft reicht das nicht aus, um sich und eine Familie zu versorgen, was zu geringerer sozialer Anerkennung und später zu niedrigen Renten führt. In vielen prekären Arbeitsverhältnissen, wie Stundenlohnjobs, ist zudem die soziale Absicherung unzureichend. Nur wenige können sich eine Weiterbildung leisten, die ihre Chancen auf einen besseren Job verbessern könnte.

Hohe Gesundheitskosten

Die Krankenkassenprämien steigen seit Jahren und sind für Haushalte mit geringem Einkommen schwierig zu stemmen. Schon der Selbstbehalt von zehn Prozent übersteigt oft deren finanzielle Möglichkeiten. Viele entscheiden sich daher für eine hohe Franchise, um die Prämien zu senken, was jedoch negative Folgen hat: Sie verzichten auf notwendige Arztbesuche und Medikamente, da sie die Kosten selbst tragen müssten, oder sie verschulden sich.

Familienarmut

Kinder stellen ein Armutsrisiko dar. Viele Eltern, insbesondere Mütter, reduzieren ihre Arbeitszeit, weil Kinderbetreuungsangebote zu teuer sind oder, wie bei Schichtarbeit, keine geeignete Lösung bieten. Dies führt zu geringeren Einkommen und später zu minimalen Renten im Alter.