Baschi, Fabienne Louves & Co.

Der Schweizer Sänger Baschi, bürgerlich Sebastian Bürgin, ist unter anderem durch seinen Erfolgshit «Bring en Hei» bekannt. Die Sängerin und Schauspielerin Fabienne Louves sorgte zuletzt im Musical «Sister Äct» für grossen Applaus. Und die Produzentin und Sängerin aus dem Rheintal, Carmen Fenk, brachte in diesem Jahr gerade einen neuen Song heraus.

Drei verschiedene Persönlichkeiten – und doch haben sie eine ausschlaggebende Gemeinsamkeit. Nicht nur die Vorliebe zur Musik verbindet die drei. Der Startschuss für ihre Karrieren wurde nämlich bei allen in der ehemaligen SRF-Castingshow «MusicStar» abgefeuert.

«MusicStar» Box aufklappen Box zuklappen «MusicStar» ist eine Castingshow, welche zu den erfolgreichsten Sendungen des Schweizer Fernsehens gehört. Die Erstausstrahlung fand im Jahr 2003 statt und die letzte Folge wurde 2011 gesendet. Während dieser Zeitspanne wurden vier Staffeln ausgetragen.

Nun wird der Publikumsliebling wiederbelebt. Zwar nicht für eine ganze Staffel, aber immerhin ein ganzer Abend ermöglicht es, in den schönen alten Zeiten zu schwelgen. Gemeinsam stehen die Sängerinnen und Sänger am Samstag, 30. März, erneut auf der Bühne.

1 / 10 Legende: Baschi, damals noch als Sebastian Bürglin bei «MusicStar» mit Justin-Bieber-Frisur. SRF/Christian Lanz 2 / 10 Legende: Mit einer neuen Haarpracht auf dem Kopf und im Gesicht – Baschi bei «MusicStar – Die Revival-Show». SRF/Mirco Rederlechner 3 / 10 Legende: Die damals 20-jährige Fabienne Louves nach der Siegerehrung der dritten Staffel «MusicStar». SRF/Christian Lanz 4 / 10 Legende: Fast 20 Jahre später: Die Frisur ist etwas anders, doch das Glitzerkleid ist geblieben. SRF/Mirco Rederlechner 5 / 10 Legende: Die Gewinnerin der ersten Staffel «MusicStar»: Carmen Fenk. SRF/Christian Lanz 6 / 10 Legende: Die 45-jährige Rheintalerin ist jetzt Musikerin und Produzentin. SRF/Mirco Rederlechner 7 / 10 Legende: Daniel Kandlbauer erreichte bei der zweiten Staffel «MusicStar» den zweiten Platz. SRF/Christian Lanz 8 / 10 Legende: Der Sänger und Songwriter aus Grindelwald hat bereits fünf Alben herausgebracht. SRF/Mirco Rederlechner 9 / 10 Legende: Eine der Favoritinnen der dritten Staffel: Börni Höhn. SRF/Christian Lanz 10 / 10 Legende: Börni lebte zwischenzeitlich in den USA. SRF/Mirco Rederlechner

In einer Song-Challenge treten die acht Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Die obligatorische Siegerehrung darf auch beim Revival der beliebten Unterhaltungsshow nicht fehlen. Am Ende des Abends wird der neue «MusicStar» 2024 gekürt. Dabei sind die beliebtesten Gesichter der vier Staffeln, moderiert wird das Ganze von Sven Epiney.

Es ist ein riesiges Klassentreffen.

Viele werden am 30. März zum ersten Mal nach langer Zeit wieder vor grossem Publikum auftreten. Das Lampenfieber steigt allmählich, auch bei der Sängerin und Informatikerin Börni Höhn: «Nach 17 Jahren wieder hier auf der Bühne zu stehen, ist ein krasses Gefühl. Es ist ein riesiges Klassentreffen.»

Legende: Die Jury von «MusicStar – die Revival-Show»: Chris von Rohr, Arabella Kiesbauer und Detlef D! Soost (v.l.). SRF/Mirco Rederlechner

Bei einem richtigen Klassentreffen dürfen selbstverständlich auch die Lehrerinnen und Lehrer nicht fehlen. In diesem Fall die Juroren. Von den vier Staffeln haben es drei der neun Juroren an das Wiedersehen geschafft. Rockmusiker Chris von Rohr, Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer und Tänzer Detlef D! Soost.

Heute muss ich nicht streng sein.

Die Juroren, die sonst für Freude und Tränen sorgten, dürfen die Show für einmal geniessen. Denn Punkte müssen sie keine vergeben. «Es geht heute um den Spass und um das Zelebrieren von vielen schönen Erinnerungen. Und deshalb muss ich heute gar nicht streng sein», so die 54-jährige Moderatorin.

Die vielen schönen Erinnerungen, grosse Überraschungen und mehr gibt’s am Samstag, 30. März, ab 20:10 Uhr im Livestream auf der SRF-News-App oder auf SRF 1.