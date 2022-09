In der Nacht von gestern auf heute wurden in Newark die MTV Video Music Awards vergeben. Das Musikvideo von Taylor Swift zum Song «All Too Well» wird zum Besten Video des Jahres gekürt. Die 32- Jährige holt sich mit dem Song auch den Preis für die «Beste Regie» und «Bestes Langformat Video».

Das zehnminütige Musikvideo zum Song «All Too Well» von Taylor Swift sahnte in der Nacht von gestern auf heute gleich drei begehrte Preise ab. Die Pop- und Country-Sängerin aus Pennsylvania siegt in den Topkategorien der MTV Video Music Awards. Sie erhält die Trophäen für das Video des Jahres, die Regie des Jahres und das beste Langformat Video.

Ausserdem kündigt Swift in ihrer Dankesrede ihr neues Album an, welches im Oktober erscheint. Das letzte Album von Taylor Swift erschien 2020. Auf Instagram verrät die «Shake It Off»-Sängerin bereits den Titel ihres neuen Albums.

Der Brite Harry Styles wird für das Album des Jahres ausgezeichnet. Mit ihrem Song «Happier Than Ever» gewinnt Billie Eilish in der Kategorie Song des Jahres. Zu den weiteren Preisträgern gehören BTS, The Weeknd, Måneskin, Lil Nas X and Jack Harlow, Nicki Minaj und Red Hot Chili Peppers.

Die prestigeträchtigen Trophäen rund um die MTV's werden seit 1984 verliehen und gehören zu den wichtigsten Awards in der Musikszene.