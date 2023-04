US-Talkshow-Moderator Jerry Springer ist tot.

Er starb im Alter von 79 Jahren.

Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Cincinnati starb friedlich in seinem Haus in der Nähe der Metropole Chicago gestorben.

Dies bestätigte Springers Sprecherin Linda Shafran der Deutschen Presse-Agentur. Springer habe eine «kurze Krankheit» gehabt, sagte Jene Galvin, eine Freundin seiner Familie, in einer Mitteilung an das Magazin «People». «Jerrys Fähigkeit, sich mit Menschen zu verbinden, war der Kern seines Erfolgs (...). Er ist unersetzlich, und sein Verlust schmerzt immens, aber die Erinnerungen an seinen Intellekt, sein Herz und seinen Humor werden weiterleben.»

Schon als Kind begann Springer, sich für Politik zu interessieren, und kandidierte für verschiedene Ämter, bevor er 1977 zum Bürgermeister von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio gewählt wurde.

1991 startete dann die «Jerry Springer Show» – und damit eine neue Ära des Trash-Fernsehens: Nie zuvor hatten sich Talkshow-Gäste vor laufender Kamera dermassen wüst angepöbelt, gestritten und sogar geschlagen. Es ging vor allem um Beziehungsstreitereien, Eifersucht, Sexualität und aussergewöhnliche Interessen.