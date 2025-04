Mit Theorien über Ausserirdische in der Frühzeit wurde der umstrittene Bestsellerautor weltberühmt. Nun zieht sich Erich von Däniken aus gesundheitlichen Gründen zurück. Seine für 2025 geplante Vortragstournee hat er abgesagt – just in dem Moment, in dem seine erste autorisierte Biografie erschienen ist.

Legende: Ausgerechnet zur ersten autorisierten Biografie muss Erich von Däniken all seine Auftritte absagen. Getty Images / Paul Butterfield

Er sei gesundheitlich «etwas angeschlagen», sagt sein langjähriger Assistent, Manager und Wegbegleiter Ramon Zürcher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

75 Millionen verkaufte Bücher

Seit der Veröffentlichung von «Erinnerungen an die Zukunft» im Jahr 1968 fasziniert Erich von Däniken ein Millionenpublikum. In knapp 50 Büchern verbindet er Archäologie, Mythologie und Science-Fiction.

Legende: Erich von Däniken hat Anhängerinnen und Anhänger auf der ganzen Welt, wie etwa hier in Baltimore. Getty Images / Riccardo Savi

Seine These: Hochkulturen wie die der Mayas oder Ägypter seien beim Bau ihrer Monumente von Ausserirdischen beeinflusst worden. Die Kritik der Wissenschaft ist scharf – doch der Publikumserfolg gibt ihm recht. Über 75 Millionen Bücher werden verkauft, in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

Vom Internat zum Weltstar

Erich von Däniken wächst in einer streng katholischen Familie in Schaffhausen auf. Schon als Schüler stellt er religiöse Überlieferungen infrage. Als junger Hotelier veröffentlicht er 1968 sein erstes Buch «Erinnerungen an die Zukunft» und trifft damit den Nerv der Zeit. Der «Spiegel» schreibt 1973 zwar vom «Däniken-Schwindel», aber auch von einem «Weltphänomen».

1995 zieht er mit seiner Frau nach Beatenberg im Berner Oberland. In Interlaken realisiert er 2003 den «Mystery Park», einen Themenpark rund um seine Theorien. Doch der Park muss schon nach zweieinhalb Jahren wegen finanzieller Schwierigkeiten wieder schliessen.

Ausgerechnet Erich von Däniken hat bislang selber kein Ufo gesehen. Er warte sehnlichst auf diesen Moment, sagte er einmal. Er tut es bis heute.