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Bilder der Woche Bettlaken an der Art Basel und weitere Highlights der Woche

21.06.2026, 08:22

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Stoffhaufen mit grossen Augen auf Boden verteilt.
Legende: Was guckst du? Krankenhausbettlaken als sanfte Hügel oder putzige Monster: Das Werk «Cairns» des französischen Künstlers Benoît Piérons ist unheimlich und herzig zugleich. (16.6.2026) KEYSTONE/Georgios Kefalas
Zwei Personen in dunkler Kleidung in einer verrauchten Umgebung.
Legende: Protestierende schleudern Tränengas zurück – die Proteste rund um den G7-Gipfel in Evian treffen Genf mit voller Wucht. (14.6.2026) Keystone/AP Photo/Baz Ratner
Flugzeug sprüht rotes Löschmittel über einem Wald.
Legende: Was aussieht wie eine Billigversion der Patrouille Suisse, ist in Wirklichkeit ein Löschflugzeug, das brandhemmendes Mittel auf einen Waldbrand im Nordwesten der USA abwirft. (16.6.2026) Keystone/AP/Skyler Geissler
Person mit aufwendig dekoriertem Hut mit Schmetterlingen vor blauem Himmel.
Legende: Andere haben Schmetterlinge im Bauch, sie hat sie wohl lieber auf dem Hut. Eine Frau besucht das Royal Ascot Pferderennen in Grossbritannien mit einem gewagten Kopfschmuck. (16.6.2026) Keystone/AP Photo/Kin Cheung
Eine Person in einem blau-weiss-roten Outfit steht auf einem Balkon mit einem offiziellen Siegel.
Legende: Ciryl Gane posiert auf dem Balkon des Weissen Hauses vor seinem UFC-Kampf anlässlich Trumps 80. Geburtstags. (14.6.2026) REUTERS/Jonathan Ernst
Angelnde Person im Wasser vor einem hohen Denkmal an einem sonnigen Tag.
Legende: US-Flaggen-blau: So lautete das Versprechen von US-Präsident Donald Trump. Aufgrund von Algenbefall verfärbte sich der berühmte Reflectingpool beim Washington Monument grün. Angestellte probieren, gegen den Befall vorzugehen – alternativ könnte man einfach die US-Flagge grün färben. (17.6.2026) IMAGO / UPI Photo
Person mit Bärenmaske und Ziege hinter Holzstaket.
Legende: Ein Mann in Japan verkleidet sich anlässlich einer Sicherheitsübung als Bär – jedoch eher schlecht als recht. Auch die Ziege ist nicht überzeugt. (17.6.2026) REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Person in einem rot-schwarzen Fussballtrikot sitzt auf einem Rasenfeld.
Legende: Der norwegische Fussballstar Erling Haaland feiert sein erstes Tor an der WM nicht mit Jubelschreien. In einem Moment der Andacht legt er eine Meditationspause ein. (16.6.2026) REUTERS/Brian Snyder
Zwei Personen in Anzügen halten ein Trikot mit der Aufschrift 'Trump 47'.
Legende: US-Präsident Donald Trump wird am G7-Gipfel beschenkt. Der deutsche Bundeskanzler Merz überreicht dem Präsidenten ein Deutschlandtrikot mit seinem Namen. Ob er damit offiziell in die Nationalelf aufgenommen wird, bleibt offen. (16.6.2026) Thibault Camus/Pool via REUTERS
Brücke über einen Fluss, umgeben von Bäumen und Gebäuden, mit Turm im Hintergrund.
Legende: Ein Kunstwerk mitten in der Stadt der Liebe. Die begehbare Kunstinstallation «La Caverne du Pont Neuf» des Strassenkünstlers JR auf der ältesten Steinbrücke von Paris kann bis zum 28. Juni besichtigt werden. (16.6.2026) AP Photo/Aurelien Morissard

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