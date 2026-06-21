Legende:

US-Präsident Donald Trump wird am G7-Gipfel beschenkt. Der deutsche Bundeskanzler Merz überreicht dem Präsidenten ein Deutschlandtrikot mit seinem Namen. Ob er damit offiziell in die Nationalelf aufgenommen wird, bleibt offen. (16.6.2026)

Thibault Camus/Pool via REUTERS