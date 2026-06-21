News Gesellschaft Bilder der Woche - Bettlaken an der Art Basel und weitere Highlights der Woche Jetzt hören Jetzt hören 21.06.2026, 08:22 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Was guckst du? Krankenhausbettlaken als sanfte Hügel oder putzige Monster: Das Werk «Cairns» des französischen Künstlers Benoît Piérons ist unheimlich und herzig zugleich. (16.6.2026) KEYSTONE/Georgios Kefalas Legende: Protestierende schleudern Tränengas zurück – die Proteste rund um den G7-Gipfel in Evian treffen Genf mit voller Wucht. (14.6.2026) Keystone/AP Photo/Baz Ratner Legende: Was aussieht wie eine Billigversion der Patrouille Suisse, ist in Wirklichkeit ein Löschflugzeug, das brandhemmendes Mittel auf einen Waldbrand im Nordwesten der USA abwirft. (16.6.2026) Keystone/AP/Skyler Geissler Legende: Andere haben Schmetterlinge im Bauch, sie hat sie wohl lieber auf dem Hut. Eine Frau besucht das Royal Ascot Pferderennen in Grossbritannien mit einem gewagten Kopfschmuck. (16.6.2026) Keystone/AP Photo/Kin Cheung Legende: Ciryl Gane posiert auf dem Balkon des Weissen Hauses vor seinem UFC-Kampf anlässlich Trumps 80. Geburtstags. (14.6.2026) REUTERS/Jonathan Ernst Legende: US-Flaggen-blau: So lautete das Versprechen von US-Präsident Donald Trump. Aufgrund von Algenbefall verfärbte sich der berühmte Reflectingpool beim Washington Monument grün. Angestellte probieren, gegen den Befall vorzugehen – alternativ könnte man einfach die US-Flagge grün färben. (17.6.2026) IMAGO / UPI Photo Legende: Ein Mann in Japan verkleidet sich anlässlich einer Sicherheitsübung als Bär – jedoch eher schlecht als recht. Auch die Ziege ist nicht überzeugt. (17.6.2026) REUTERS/Kim Kyung-Hoon Legende: Der norwegische Fussballstar Erling Haaland feiert sein erstes Tor an der WM nicht mit Jubelschreien. In einem Moment der Andacht legt er eine Meditationspause ein. (16.6.2026) REUTERS/Brian Snyder Legende: US-Präsident Donald Trump wird am G7-Gipfel beschenkt. Der deutsche Bundeskanzler Merz überreicht dem Präsidenten ein Deutschlandtrikot mit seinem Namen. Ob er damit offiziell in die Nationalelf aufgenommen wird, bleibt offen. (16.6.2026) Thibault Camus/Pool via REUTERS Legende: Ein Kunstwerk mitten in der Stadt der Liebe. Die begehbare Kunstinstallation «La Caverne du Pont Neuf» des Strassenkünstlers JR auf der ältesten Steinbrücke von Paris kann bis zum 28. Juni besichtigt werden. (16.6.2026) AP Photo/Aurelien Morissard Weitere Wochen in Bildern Box aufklappen Box zuklappen Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier. srf/stol;weds Mehr zum Thema Bilder der Woche WM-Auftakt in Mexiko und weitere Highlights der Woche Bilder der Woche Paris im Ausnahmezustand und weitere Fotos der Woche Bilder der Woche Hitzewelle in der Schweiz und weitere Schnappschüsse Teilen Teilen News Gesellschaft