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Bilder der Woche WM-Auftakt in Mexiko und weitere Highlights der Woche

WM-Auftakt, Putin auf dem Bundeshaus und die «Königin der Nacht»: Das sind die Bilder der Woche.

14.06.2026, 07:00

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Gebäude mit Kuppel, darauf projizierte Schrift und Bild.
Legende: Während der Sommersession debattieren National- und Ständerat über die Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle». Zeitgleich projizieren Greenpeace-Aktivisten Putins Kopf auf das Bundeshaus. Mit der Aktion wollte die Umweltorganisation auf die aus ihrer Sicht bestehenden Gefahren von Atomenergie aufmerksam machen. (08.06.2026) KEYSTONE/Alessandro della Valle
Person in traditioneller Kleidung steht neben grossem Metallobjekt in Wüste.
Legende: Ein Mann betrachtet die Trümmer einer iranischen Rakete nahe Jericho im Westjordanland. (08.06.2026) KEYSTONE/AP Photo/Mahmoud Illean
Mann trägt Kiste mit Bananen auf dem Kopf in einem Markt voller Bananenstapel.
Legende: Ein Händler bietet Bananen auf einem Markt in Karachi an. Die Szene entsteht im Vorfeld der Präsentation des pakistanischen Staatshaushalts (11.06.2026) KEYSTONE/EPA/REHAN KHAN
Nahaufnahme einer blühenden Kaktusblüte mit weissen und gelben Blütenblättern.
Legende: Die «Königin der Nacht» (Selenicereus grandiflorus) blühte am 11. Juni 2026 in der Sukkulenten-Sammlung Zürich. Die seltene Kaktusart öffnet ihre Blüten nur für eine einzige Nacht im Jahr, bevor sie wieder verwelken. KEYSTONE/Claudio Thoma
Ein Stadion voller Menschen, mit buntem Rauch und Feuerwerk am Himmel.
Legende: Feuerwerk erleuchtet das traditionsreiche Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt vor dem ersten WM-Spiel zwischen Mexiko und Südafrika. AP Photo/Antonio Felix)
Menschen in Schutzkleidung und mit Schilden konfrontieren Demonstranten hinter Metallbarrikaden auf der Strasse.
Legende: Ausserhalb des Stadions: Menschen geraten während der Eröffnungsfeier der Fussball-WM aneinander. (11.06.2026) Keystone/MADLA HARTZ
Menschen, die auf dem Rasen die Zahl 10 bilden.
Legende: 429 als «Charlot» verkleidete Menschen posieren zum 10-jährigen Jubiläum von Chaplin’s World in Corsier-sur-Vevey. Damit bleibt der bisherige Rekord aus dem Jahr 2017 mit 662 Teilnehmenden unangetastet. (07.06.2026) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott
Gotische Kirche bei Nacht mit Feuerwerk.
Legende: Nein, die Kathedrale brennt nicht. Der höchste Turm der Sagrada Família in Barcelona wird vom Papst eingeweiht – deshalb das Feuerwerk. (10.06.2026) AP Photo/Emilio Morenatti
Drei Personen mit geflochtenem Haar in traditionellen Kostümen.
Legende: Trachtenleute versammeln sich vor dem Festumzug in der Altstadt von Sursee. Anlass ist das 5. Schweizerische Trachtenchorfest im Kanton Luzern. (07.06.2026) Keystone/Urs Flüeler
Drei bunte Papageien, einer pickt auf eine Kugel in einem durchsichtigen Behälter.
Legende: Ein Blaukehl-Ara greift im Zoo Leipzig einen Mexiko-Ball und sagt im «Arakel» den Ausgang des WM-Auftakts voraus. (09.06.2026) KEYSTONE/DPA/Sebastian Willnow

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