Legende:

Während der Sommersession debattieren National- und Ständerat über die Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle». Zeitgleich projizieren Greenpeace-Aktivisten Putins Kopf auf das Bundeshaus. Mit der Aktion wollte die Umweltorganisation auf die aus ihrer Sicht bestehenden Gefahren von Atomenergie aufmerksam machen. (08.06.2026)