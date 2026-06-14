News Gesellschaft Bilder der Woche - WM-Auftakt in Mexiko und weitere Highlights der Woche WM-Auftakt, Putin auf dem Bundeshaus und die «Königin der Nacht»: Das sind die Bilder der Woche. Jetzt hören Jetzt hören 14.06.2026, 07:00 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Während der Sommersession debattieren National- und Ständerat über die Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle». Zeitgleich projizieren Greenpeace-Aktivisten Putins Kopf auf das Bundeshaus. Mit der Aktion wollte die Umweltorganisation auf die aus ihrer Sicht bestehenden Gefahren von Atomenergie aufmerksam machen. (08.06.2026) KEYSTONE/Alessandro della Valle Legende: Ein Mann betrachtet die Trümmer einer iranischen Rakete nahe Jericho im Westjordanland. (08.06.2026) KEYSTONE/AP Photo/Mahmoud Illean Legende: Ein Händler bietet Bananen auf einem Markt in Karachi an. Die Szene entsteht im Vorfeld der Präsentation des pakistanischen Staatshaushalts (11.06.2026) KEYSTONE/EPA/REHAN KHAN Legende: Die «Königin der Nacht» (Selenicereus grandiflorus) blühte am 11. Juni 2026 in der Sukkulenten-Sammlung Zürich. Die seltene Kaktusart öffnet ihre Blüten nur für eine einzige Nacht im Jahr, bevor sie wieder verwelken. KEYSTONE/Claudio Thoma Legende: Feuerwerk erleuchtet das traditionsreiche Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt vor dem ersten WM-Spiel zwischen Mexiko und Südafrika. AP Photo/Antonio Felix) Legende: Ausserhalb des Stadions: Menschen geraten während der Eröffnungsfeier der Fussball-WM aneinander. (11.06.2026) Keystone/MADLA HARTZ Legende: 429 als «Charlot» verkleidete Menschen posieren zum 10-jährigen Jubiläum von Chaplin’s World in Corsier-sur-Vevey. Damit bleibt der bisherige Rekord aus dem Jahr 2017 mit 662 Teilnehmenden unangetastet. (07.06.2026) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott Legende: Nein, die Kathedrale brennt nicht. Der höchste Turm der Sagrada Família in Barcelona wird vom Papst eingeweiht – deshalb das Feuerwerk. (10.06.2026) AP Photo/Emilio Morenatti Legende: Trachtenleute versammeln sich vor dem Festumzug in der Altstadt von Sursee. Anlass ist das 5. Schweizerische Trachtenchorfest im Kanton Luzern. (07.06.2026) Keystone/Urs Flüeler Legende: Ein Blaukehl-Ara greift im Zoo Leipzig einen Mexiko-Ball und sagt im «Arakel» den Ausgang des WM-Auftakts voraus. (09.06.2026) KEYSTONE/DPA/Sebastian Willnow Weitere Wochen in Bildern Box aufklappen Box zuklappen Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier. srf/fann;noes;stol Mehr zum Thema Bilder der Woche Hitzewelle in der Schweiz und weitere Schnappschüsse Bilder der Woche Eine Hochzeit im Krieg und weitere Bilder der Woche Bilder der Woche Ein fliegender Pfleger und weitere Bilder der Woche Teilen Teilen News Gesellschaft