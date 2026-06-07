News Gesellschaft Bilder der Woche - Paris im Ausnahmezustand und weitere Fotos der Woche Feuerwerk in Paris, Silber für die Eishockey-Nati und Lehrkräfte in Rage: Das sind die Bilder der Woche. 07.06.2026, 07:00 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Vor der malerischen Kulisse eines Sonnenuntergangs duellierte sich der Brasilianer João Fonseca mit Norweger Casper Ruud bei den French Open in Paris. Das besondere Licht passt farblich zum Sandplatz von Roland Garros. (31.5.2026) REUTERS/Guglielmo Mangiapane Legende: Ein Tag zuvor in der Stadt der Liebe: Nach dem Sieg von Paris St. Germain im Finale der Champions-League kam es in den Strassen von Paris zu Ausschreitungen, wobei immer wieder Feuerwerkskörper gezündet wurden. (30.5.2026) REUTERS/Abdul Saboor Legende: Auch wenn es «nur» Silber geworden ist: Die Schweizer Eishockeyfans bejubeln die Nationalmannschaft an der Medaillenfeier im Volkshaus für ihre herausragende Leistung an der Heim-WM. (1.6.2026) KEYSTONE/Claudio Thoma Legende: In Guadalajara, Mexiko, verteilt eine Aktivistin Plakate von vermissten Personen, welche Panini-Sammelbildern ähneln. Die Aktion ist Teil der Kampagne «Missing Persons World Cup Album», um auf das Schicksal von Verschwundenen im Vorfeld der Fussball-WM 2026 aufmerksam zu machen. (31.5.2026) REUTERS/Michelle Freyria Legende: Hoch zu Ross präsentierten sich die Carabinieri an der Militärparade zum Tag der italienischen Republik. Die berittenen Einheiten sind eines der Highlights der Feierlichkeiten in Rom. (2.6.2026) REUTERS/Remo Casilli Legende: In Indonesien versammelten sich die Tenggeresen am Vulkan Bromo. Im Zuge des Yadnya-Kasada-Festivals opfern sie Nahrung und Tiere, die von anderen in Netzen wieder eingefangen werden – ein farbenprächtiges Ritual zu Ehren ihrer Vorfahren. (1.6.2026) Getty Images/Robertus Pudyanto Legende: In Dhaka, Bangladesch, zieht ein Mann mit seiner Sprühkanone durch die Gassen – sein Auftrag: Mücken den Garaus machen. Ein unliebsamer, aber notwendiger Kampf gegen die summenden Überträger von Krankheiten. (1.6.2026) REUTERS/Mohammad Ponir Hossain Legende: Radikale Massnahmen für gerechte Löhne: Am Rande eines nationalen Lehrerstreiks in Chilpancingo, Mexiko, zerschlägt eine Demonstrantin die Heckscheibe eines Autos. Die Lehrergewerkschaft fordert höhere Löhne und eine Reform des Rentensystems. (2.6.2026) KEYSTONE/EPA/JOSE LUIS DE LA CRUZ Legende: Wir bleiben beim Protest: In Jerusalem geht die Polizei gegen ultraorthodoxe Juden vor, die eine Strasse blockieren. Der Protest richtet sich gegen die Wehrpflicht, die auch streng religiöse Juden zum Militärdienst zwingen soll. (1.6.2026) KEYSTONE/Ohad Zwigenberg Legende: Dekadenz in Monaco: Eine Yacht dient als Ausstellungsfläche für einen Formel-1-Wagen. So feierte das Team McLaren sein 1000. Grand-Prix-Rennen im Fürstentum. (4.6.2026) REUTERS/Yves Herman Weitere Wochen in Bildern Box aufklappen Box zuklappen Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier. srf/fann;noes Mehr zum Thema Bilder der Woche Hitzewelle in der Schweiz und weitere Schnappschüsse Bilder der Woche Eine Hochzeit im Krieg und weitere Bilder der Woche Bilder der Woche Ein fliegender Pfleger und weitere Bilder der Woche Teilen Teilen News Gesellschaft