 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Bilder der Woche Paris im Ausnahmezustand und weitere Fotos der Woche

Feuerwerk in Paris, Silber für die Eishockey-Nati und Lehrkräfte in Rage: Das sind die Bilder der Woche.

07.06.2026, 07:00

Teilen
Tennisplatz bei Sonnenuntergang mit Publikum im Stadion.
Legende: Vor der malerischen Kulisse eines Sonnenuntergangs duellierte sich der Brasilianer João Fonseca mit Norweger Casper Ruud bei den French Open in Paris. Das besondere Licht passt farblich zum Sandplatz von Roland Garros. (31.5.2026) REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Polizeibeamte in Schutzkleidung stehen vor explodierenden Feuerwerkskörpern.
Legende: Ein Tag zuvor in der Stadt der Liebe: Nach dem Sieg von Paris St. Germain im Finale der Champions-League kam es in den Strassen von Paris zu Ausschreitungen, wobei immer wieder Feuerwerkskörper gezündet wurden. (30.5.2026) REUTERS/Abdul Saboor
Grosse Menschenmenge in Rot und Weiss jubelt in einem geschlossenen Veranstaltungsraum.
Legende: Auch wenn es «nur» Silber geworden ist: Die Schweizer Eishockeyfans bejubeln die Nationalmannschaft an der Medaillenfeier im Volkshaus für ihre herausragende Leistung an der Heim-WM. (1.6.2026) KEYSTONE/Claudio Thoma
Person mit Hut betrachtet Personenplakate von Vermissten an einer Wand in einem Park.
Legende: In Guadalajara, Mexiko, verteilt eine Aktivistin Plakate von vermissten Personen, welche Panini-Sammelbildern ähneln. Die Aktion ist Teil der Kampagne «Missing Persons World Cup Album», um auf das Schicksal von Verschwundenen im Vorfeld der Fussball-WM 2026 aufmerksam zu machen. (31.5.2026) REUTERS/Michelle Freyria
Reiter in traditioneller Uniform reiten auf weissen Pferden in einer Parade.
Legende: Hoch zu Ross präsentierten sich die Carabinieri an der Militärparade zum Tag der italienischen Republik. Die berittenen Einheiten sind eines der Highlights der Feierlichkeiten in Rom. (2.6.2026) REUTERS/Remo Casilli
Menschen auf einem Berggipfel bei Sonnenaufgang, mit Netzen in der Luft.
Legende: In Indonesien versammelten sich die Tenggeresen am Vulkan Bromo. Im Zuge des Yadnya-Kasada-Festivals opfern sie Nahrung und Tiere, die von anderen in Netzen wieder eingefangen werden – ein farbenprächtiges Ritual zu Ehren ihrer Vorfahren. (1.6.2026) Getty Images/Robertus Pudyanto
Person mit Sprühkanone in Rauch gehüllt, umgeben von weiteren Personen.
Legende: In Dhaka, Bangladesch, zieht ein Mann mit seiner Sprühkanone durch die Gassen – sein Auftrag: Mücken den Garaus machen. Ein unliebsamer, aber notwendiger Kampf gegen die summenden Überträger von Krankheiten. (1.6.2026) REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Person in Sonnenbrille schlägt Autoscheibe ein.
Legende: Radikale Massnahmen für gerechte Löhne: Am Rande eines nationalen Lehrerstreiks in Chilpancingo, Mexiko, zerschlägt eine Demonstrantin die Heckscheibe eines Autos. Die Lehrergewerkschaft fordert höhere Löhne und eine Reform des Rentensystems. (2.6.2026) KEYSTONE/EPA/JOSE LUIS DE LA CRUZ
Gruppe von Menschen in schwarzer Kleidung, mit Schaum bedeckt, auf einer Strasse sitzend.
Legende: Wir bleiben beim Protest: In Jerusalem geht die Polizei gegen ultraorthodoxe Juden vor, die eine Strasse blockieren. Der Protest richtet sich gegen die Wehrpflicht, die auch streng religiöse Juden zum Militärdienst zwingen soll. (1.6.2026) KEYSTONE/Ohad Zwigenberg
Ein Rennwagen auf einem Deck mit weissen Möbeln und Sonnenschirm.
Legende: Dekadenz in Monaco: Eine Yacht dient als Ausstellungsfläche für einen Formel-1-Wagen. So feierte das Team McLaren sein 1000. Grand-Prix-Rennen im Fürstentum. (4.6.2026) REUTERS/Yves Herman

Weitere Wochen in Bildern

Box aufklappen Box zuklappen

Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)