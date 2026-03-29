News Gesellschaft Inhalt Bilder der Woche - Blitzspektakel im Museum und weitere Bilder der Woche Kristallkugeln, Kampfjets und Blitz-Show: Das sind die Fotos der Woche. 29.03.2026, 07:05 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Der Skiweltcup ist vorbei: Ganz oben stehen am Schluss Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt. Sie gewinnen den Gesamtweltcup und haben zusammengerechnet mittlerweile elf grosse Kristallkugeln gesammelt. (25.3.2026) Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Legende: Auch ziemlich schnell unterwegs: Ein Training der Patrouille Suisse über dem Obersee bei Wangen-Lachen zieht Zuschauer an. (23.3.2026) KEYSTONE/Claudio Thoma Legende: Training in der Schweiz, Champagnerdusche in Brasilien. Bei der Präsentation eines neuen Kampfjets schüttete Präsident Luiz Inácio Lula da Silva Schaumwein über die Nase des Fugzeugs – ein ungewohnt festlicher Moment für ein sonst so martialisches Gerät. (25.3.2026) Keystone/SEBASTIAO MOREIRA Legende: Anderswo ist man weniger beeindruckt von Kriegsmaschinerie: Auf der Insel Beigan in Taiwan plaudern zwei Motorradfahrer, während hinter ihnen tonnenschwere Panzer stehen, als wären sie bloss Kulissen. (27.3.2026) Reuters/Ann Wang Legende: Die Genfer Künstlerin Mai-Thu Perret (links) zeigt Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (rechts) ihre Werke. Anlass ist die Wiedereröffnung des Centre Culturel Suisse in Paris, welches nach einer mehrjährigen Renovation seine Türen wieder geöffnet hat. (24.3.2026) KEYSTONE/Alessandro della Valle Legende: Diese Woche gab es an einigen Orten noch einmal Schnee bis ins Flachland. Von der Bundeshausterrasse hat man einen guten Blick über Berns verschneite Dächer. (27.3.2026) KEYSTONE/Christian Beutler Legende: In Asien macht sich die Energiekrise aufgrund des Konflikts im Nahen Osten weiter bemerkbar. Die Menschen in Mumbai stehen Schlange, um ihre Gasflaschen aufzufüllen. (26.3.2026) Keystone/DIVYAKANT SOLANKI Legende: Hier fliesst die Energie: Am Donnerstag fand die Premiere der neuen Blitzshow «Unfassbare Elektrizität» im Technorama Winterthur statt. Die Show wird im April zweimal täglich vorgeführt. (26.3.2026) Keystone/CLAUDIO THOMA Legende: Während im Technorama die Blitze durch den Raum zucken, verschwimmt an der Eiskunstlauf-WM in Prag eine Eiskunstläuferin vor der Kamera. Kaori Sakamoto dreht sich so rasant, dass selbst die Linse kaum mithalten kann. (25.3.2026) REUTERS/David W Cerny Legende: Von der wirbelnden Bewegung zur militärischen Inszenierung: In Athen marschieren Evzonen der Nationalgarde zum Gedenken an den Beginn des Unabhängigkeitskampfs. Die Gardisten setzen ihre Schritte mit sorgfältig einstudierter Präzision. (25.3.2026) AP Photo/Thanassis Stavrakis srf/fann; Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen News Gesellschaft