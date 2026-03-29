Legende:

Während im Technorama die Blitze durch den Raum zucken, verschwimmt an der Eiskunstlauf-WM in Prag eine Eiskunstläuferin vor der Kamera. Kaori Sakamoto dreht sich so rasant, dass selbst die Linse kaum mithalten kann. (25.3.2026)

REUTERS/David W Cerny