News Gesellschaft Bilder der Woche - Ein ikonisches Foto aus dem Oval Office und mehr Bilderhighlights 03.05.2026, 07:05 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Nachdem am Korrespondenten-Dinner in Washington Schüsse gefallen waren, sehen sich Spitzenpolitiker rund um Donald Trump – noch immer in Abendgarderobe gekleidet – Videomaterial der Überwachungskameras an. (27.4.2026) X/@Scavino47 Legende: Zur Feier der Geburt eines Babys hat eine Familie in der Gemeinde Schötz (LU) ein rotes Auto an einen Baum gebunden – eine etwas ungewöhnliche, aber auffällige Art, den Nachwuchs anzukündigen. (28.4.2026) KEYSTONE/Urs Flueeler Legende: Nach Monaten im Einsatz bricht die Anspannung: Die ukrainischen Soldaten Andrii und Vasyl fallen sich nach ihrer Rückkehr von einer Frontstellung in die Arme. Rund ein halbes Jahr lang hatten sie die Position an der Front gehalten. (29.4.2026) REUTERS/Serhii Korovainyi Legende: Protest gegen die Wehrpflicht: Während einer Demonstration ultraorthodoxer Juden setzt die israelische Polizei in Jerusalem Wasserwerfer ein, um die Menschenmenge zu zerstreuen. (29.4.2026) Keystone/Abir Sultan Legende: Faszinierend und zugleich leicht unheimlich: Bei einer Aufführung der Tanzgruppe Momix in Rom lässt das raffinierte Zusammenspiel von Bewegung, Licht und Spiegelungen eine Tänzerin beinahe spinnenartig erscheinen. (28.4.2026) Keystone/ALESSANDRA TARANTINO Legende: Apropos unheimlich: In Hongkong performt der humanoide Roboter «Sophia» bei einer Probe mit dem Symphonieorchester der Hong Kong Baptist University – ein Vorgeschmack auf das Jahres‑Galakonzert 2026. (29.4.2026) Reuters/Tyrone Siu Legende: Schattenplatz zum Mitnehmen: Beim Landesmuseum in Zürich steht ein mobiles Stück Rasen inklusive Schatten spendendem Baum. Gebaut wurde der Rasentisch von der Stiftung Züriwerk. (28.4.2026) Keystone/ANDREAS BECKER Legende: Ein wichtiger Meilenstein unter Tage: Die Mineure, welche am Bau der zweiten Röhre des Gotthardtunnels beteiligt sind, haben mit dem Einbruch in die Kaverne der Störzone Nord ein zentrales Etappenziel beim Bau der zweiten Strassenröhre erreicht. (29.4.2026) Keystone/Urs Flüeler Legende: Auch hier darf gefeiert werden: Die letzte Rettungsaktion von Buckelwal Timmy ist geglückt. Der Meeressäuger wurde mit einer sogenannten «Barge» in die Nordsee transportiert. (29.4.2026) Keystone/PHILIP DULIAN Legende: Mit einem Schild mit der Aufschrift «Bidon» bittet ein junger Zuschauer am Strassenrand um eine Trinkflasche, während das Peloton der Tour de Romandie in Saint‑Maurice vorbeifährt. (29.4.2026) Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT srf/fann; Teilen Teilen News Gesellschaft