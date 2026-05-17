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Bilder der Woche Ein fliegender Pfleger und weitere Bilder der Woche

Ein Pfleger im Sturzflug, Kühe im Schnee und Solidarität in Binningen: Das sind die Bilder der Woche.

17.05.2026, 06:59

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Fallschirmspringer über Wolken.
Legende: Ein Intensivpfleger und ein Fallschirmjäger der 16 Air Assault Brigade springen über Tristan da Cunha, Grossbritannien, ab, um nach einem vermuteten Hantavirus‑Fall medizinische Hilfe zu leisten. (9.5.2026) Reuters/Georgia Callaway
Kühe auf schneebedeckter Wiese unter Bäumen.
Legende: Kühe stehen in frisch verschneiter Landschaft in St. Margrethenberg. (12.5.2026) KEYSTONE/Gian Ehrenzeller
Kind steht auf einer Rikscha neben schlafender Person.
Legende: Ein Mann schläft in seiner Fahrrad‑Rikscha, während sein Enkelkind neben ihm an einem heissen Sommertag in den Altstadtvierteln von Indiens Hauptstadt Delhi steht. (12.5.2026) REUTERS/Adnan Abidi
Menschen mit Regenschirmen im Regen bei Nacht.
Legende: Demonstrierende in Tirana, Albanien schützen sich mit Regenschirmen, während die Polizei bei einem Protest gegen die Regierung und eine Korruptionsaffäre um hochrangige Beamte einen Wasserwerfer einsetzt. (8.5.2026) REUTERS/Florion Goga
Mann wird von Fussballspielern in Feierpose in die Luft gehoben.
Legende: Spieler des FC Barcelona werfen Trainer Hansi Flick nach dem Gewinn der Meisterschaft in der spanischen «LaLiga» im Spotify Camp Nou, in Barcelona, in die Luft. (10.5.2026) REUTERS/Albert Gea
Menschenkette mit weissen Herzballons.
Legende: Unterstützerinnen und Unterstützer der Opferfamilie zeigen vor dem Baselbieter Strafgericht in Binningen BL Solidarität und protestieren während des Femizid‑Prozesses, in dem der 44‑jährige Beschuldigte zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. (13.5.2026) KEYSTONE / Silva Schnurrenberger
Person betritt roten Teppich, Schatten von Zuschauern sichtbar.
Legende: Mitarbeitende rollen den roten Teppich vor dem Palais des Festivals aus, im Vorfeld der Eröffnungszeremonie der 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes. (12.5.2026) KEYSTONE/Andreea Alexandru
Menschen tragen riesigen Globus über nassen Platz vor historischen Gebäuden.
Legende: Aktivisten tragen nach einer Aktion zum Overshoot Day eine Weltkugel vor dem Bundeshaus in Bern weg. Am 11. Mai 2026 erreichte die Schweiz ihren Ressourcen‑Überlastungstag – ab diesem Datum lebt sie rechnerisch über ihre Verhältnisse und verbraucht mehr natürliche Ressourcen, als die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. KEYSTONE/Peter Klaunzer
Boote mit Menschen und Schwäne auf einem Fluss vor einem weissen Gebäude.
Legende: Schwanenvater Olaf Niess und seine Mitarbeitenden begleiten die Alsterschwäne in Hamburg per Boot von ihrem Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich in Richtung Aussenalster und zu ihren Brutgebieten in Alster und Kanälen. Rund 90 Tiere wurden dabei umgesetzt. (12.5.2026) KEYSTONE/Christian Charisius
Zwei Personen restaurieren ein Walmodell in einem Raum.
Legende: Zwei Personen restaurieren im Naturhistorischen Museum Freiburg einen 11 Meter langen, 1650 Kilogramm schweren und über 170 Jahre alten Wal; im Sommer wird er als erstes Objekt an den neuen Standort an der Route des Arsenaux verlegt. (12.5.2026) KEYSTONE/Cyril Zingaro

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