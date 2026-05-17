News Gesellschaft Bilder der Woche - Ein fliegender Pfleger und weitere Bilder der Woche Ein Pfleger im Sturzflug, Kühe im Schnee und Solidarität in Binningen: Das sind die Bilder der Woche. 17.05.2026, 06:59 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Ein Intensivpfleger und ein Fallschirmjäger der 16 Air Assault Brigade springen über Tristan da Cunha, Grossbritannien, ab, um nach einem vermuteten Hantavirus‑Fall medizinische Hilfe zu leisten. (9.5.2026) Reuters/Georgia Callaway Legende: Kühe stehen in frisch verschneiter Landschaft in St. Margrethenberg. (12.5.2026) KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Legende: Ein Mann schläft in seiner Fahrrad‑Rikscha, während sein Enkelkind neben ihm an einem heissen Sommertag in den Altstadtvierteln von Indiens Hauptstadt Delhi steht. (12.5.2026) REUTERS/Adnan Abidi Legende: Demonstrierende in Tirana, Albanien schützen sich mit Regenschirmen, während die Polizei bei einem Protest gegen die Regierung und eine Korruptionsaffäre um hochrangige Beamte einen Wasserwerfer einsetzt. (8.5.2026) REUTERS/Florion Goga Legende: Spieler des FC Barcelona werfen Trainer Hansi Flick nach dem Gewinn der Meisterschaft in der spanischen «LaLiga» im Spotify Camp Nou, in Barcelona, in die Luft. (10.5.2026) REUTERS/Albert Gea Legende: Unterstützerinnen und Unterstützer der Opferfamilie zeigen vor dem Baselbieter Strafgericht in Binningen BL Solidarität und protestieren während des Femizid‑Prozesses, in dem der 44‑jährige Beschuldigte zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. (13.5.2026) KEYSTONE / Silva Schnurrenberger Legende: Mitarbeitende rollen den roten Teppich vor dem Palais des Festivals aus, im Vorfeld der Eröffnungszeremonie der 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes. (12.5.2026) KEYSTONE/Andreea Alexandru Legende: Aktivisten tragen nach einer Aktion zum Overshoot Day eine Weltkugel vor dem Bundeshaus in Bern weg. Am 11. Mai 2026 erreichte die Schweiz ihren Ressourcen‑Überlastungstag – ab diesem Datum lebt sie rechnerisch über ihre Verhältnisse und verbraucht mehr natürliche Ressourcen, als die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. KEYSTONE/Peter Klaunzer Legende: Schwanenvater Olaf Niess und seine Mitarbeitenden begleiten die Alsterschwäne in Hamburg per Boot von ihrem Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich in Richtung Aussenalster und zu ihren Brutgebieten in Alster und Kanälen. Rund 90 Tiere wurden dabei umgesetzt. (12.5.2026) KEYSTONE/Christian Charisius Legende: Zwei Personen restaurieren im Naturhistorischen Museum Freiburg einen 11 Meter langen, 1650 Kilogramm schweren und über 170 Jahre alten Wal; im Sommer wird er als erstes Objekt an den neuen Standort an der Route des Arsenaux verlegt. (12.5.2026) KEYSTONE/Cyril Zingaro srf/fann; Mehr zum Thema Bilder der Woche Ein Federer-Schläger für den Papst und mehr Fotohighlights Bilder der Woche Ein ikonisches Foto aus dem Oval Office und mehr Bilderhighlights Bilder der Woche Dem «Böögg» platzt der Kopf und weitere Fotos der Woche Teilen Teilen News Gesellschaft