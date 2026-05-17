Legende:

Aktivisten tragen nach einer Aktion zum Overshoot Day eine Weltkugel vor dem Bundeshaus in Bern weg. Am 11. Mai 2026 erreichte die Schweiz ihren Ressourcen‑Überlastungstag – ab diesem Datum lebt sie rechnerisch über ihre Verhältnisse und verbraucht mehr natürliche Ressourcen, als die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann.

KEYSTONE/Peter Klaunzer