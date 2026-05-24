Legende:

Ein muslimischer Pilgerer klettert zwischen den Felsen des Berges Al-Noor nahe Mekka umher – beobachtet von einer Katze, die es sich auf einem der Steine bequem gemacht hat. In der Hira-Höhle auf diesem Berg soll der Prophet Mohammed die ersten Worte des Korans empfangen haben. (21.5.2026)

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa