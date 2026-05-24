News Gesellschaft Bilder der Woche - Eine Hochzeit im Krieg und weitere Bilder der Woche Eine Hochzeit im Krieg, einstürzende Türme und ein fliegender Hotdog: Das sind die Bilder der Woche. 24.05.2026, 07:03 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Massenhochzeit in Teheran: Die Teilnehmenden haben sich gleichzeitig verpflichtet, im Krieg ihr Leben für den iranischen Staat einzusetzen – die Zeremonie verbindet Heirat mit einem Loyalitätsbekenntnis zur Regierung und dessen Kriegsführung. (18.5.2026) Reuters/Majid Asgaripour Legende: Spektakulärer Moment in Collombey-Muraz: In einer kontrollierten Sprengung fallen die beiden 100 Meter hohen Schornsteine der ehemaligen Tamoil-Raffinerie zusammen. (21.5.2026) Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Legende: Auch hier geht etwas zu Bruch: Adolis García von den Philadelphia Pillies zerbricht im Spiel gegen die Cincinnati Reds seinen Baseballschläger. (19.5.2026) Reuters/Eric Hartline Legende: Papst Leo, ein bekennender Baseballfan, versucht auf dem Petersplatz, einen aus der Menge geworfenen Stoff-Hotdog zu fangen. (20.5.2026) Keystone/ALESSANDRO DI MEO Legende: Als Superhelden verkleidete Seilakrobatinnen und -akrobaten seilen sich am Lausanner Kinderspital des CHUV ab, um die jungen Patientinnen und Patienten zum einjährigen Bestehen des Spitals zu überraschen und zu unterhalten. (20.5.2026) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott Legende: Grünes Zeichen gegen Gaspolitik: Klimaaktivisten von Extinction Rebellion haben den Springbrunnen im Hamburger Park Planten un Blomen mit dem unbedenklichen Farbstoff Uranin grün eingefärbt. Mit der bundesweiten Aktion protestiert die Gruppe gegen den Import von Flüssigerdgas. (21.5.2026) KEYSTONE/Gaetan Bally Legende: Ein muslimischer Pilgerer klettert zwischen den Felsen des Berges Al-Noor nahe Mekka umher – beobachtet von einer Katze, die es sich auf einem der Steine bequem gemacht hat. In der Hira-Höhle auf diesem Berg soll der Prophet Mohammed die ersten Worte des Korans empfangen haben. (21.5.2026) REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Legende: Dramatischer Kampf gegen die Flammen: Ein Löschhelikopter wirft Wasser über dem feuerroten Himmel von Simi Valley in Kalifornien ab, während am Boden die Schatten von Feuerwehrleuten zu sehen sind. Tausende Anwohner mussten bereits aufgrund des «Sandy Fire» ihre Häuser verlassen. (19.5.2026) Keystone/Caroline Brehman Legende: Während eines gewerkschaftlich organisierten Protests liegt eine demonstrierende Person auf einer Strasse in Caracas. Die venezolanische Opposition fordert freie Wahlen und geht trotz Repression weiter auf die Strasse. (21.5.2026) Keystone/RONALD PENA Legende: Streik in Nairobi: Menschen laden Hühner auf ein Motorrad, nachdem die öffentlichen Verkehrsbetriebe wegen stark gestiegener Treibstoffpreise die Arbeit niedergelegt haben. Der Krieg im Iran hat die globalen Energiemärkte unter Druck gesetzt und trifft nun auch Kenia hart. (19.5.2026) REUTERS/Monicah Mwangi srf/fann;odem Mehr zum Thema Bilder der Woche Ein fliegender Pfleger und weitere Bilder der Woche Bilder der Woche Ein Federer-Schläger für den Papst und mehr Fotohighlights Bilder der Woche Ein ikonisches Foto aus dem Oval Office und mehr Bilderhighlights Teilen Teilen News Gesellschaft