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Bilder der Woche Eine Hochzeit im Krieg und weitere Bilder der Woche

Eine Hochzeit im Krieg, einstürzende Türme und ein fliegender Hotdog: Das sind die Bilder der Woche.

24.05.2026, 07:03

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Rosa Fahrzeug mit Blumen und Bildern, dekoriert für Feier.
Legende: Massenhochzeit in Teheran: Die Teilnehmenden haben sich gleichzeitig verpflichtet, im Krieg ihr Leben für den iranischen Staat einzusetzen – die Zeremonie verbindet Heirat mit einem Loyalitätsbekenntnis zur Regierung und dessen Kriegsführung. (18.5.2026) Reuters/Majid Asgaripour
Menschen beobachten Stürzen von Industrieschornsteinen.
Legende: Spektakulärer Moment in Collombey-Muraz: In einer kontrollierten Sprengung fallen die beiden 100 Meter hohen Schornsteine der ehemaligen Tamoil-Raffinerie zusammen. (21.5.2026) Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Baseballspieler schlägt einen Ball im Stadion.
Legende: Auch hier geht etwas zu Bruch: Adolis García von den Philadelphia Pillies zerbricht im Spiel gegen die Cincinnati Reds seinen Baseballschläger. (19.5.2026) Reuters/Eric Hartline
Person in Weiss wirft Hotdog in die Luft.
Legende: Papst Leo, ein bekennender Baseballfan, versucht auf dem Petersplatz, einen aus der Menge geworfenen Stoff-Hotdog zu fangen. (20.5.2026) Keystone/ALESSANDRO DI MEO
Fensterputzerin lächelnd, trifft Kind hinter Fenster, bunte Dekorationen.
Legende: Als Superhelden verkleidete Seilakrobatinnen und -akrobaten seilen sich am Lausanner Kinderspital des CHUV ab, um die jungen Patientinnen und Patienten zum einjährigen Bestehen des Spitals zu überraschen und zu unterhalten. (20.5.2026) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott
Traktor mit Anhänger bei grün gefärbten Wasserbecken in einem Park.
Legende: Grünes Zeichen gegen Gaspolitik: Klimaaktivisten von Extinction Rebellion haben den Springbrunnen im Hamburger Park Planten un Blomen mit dem unbedenklichen Farbstoff Uranin grün eingefärbt. Mit der bundesweiten Aktion protestiert die Gruppe gegen den Import von Flüssigerdgas. (21.5.2026) KEYSTONE/Gaetan Bally
Mann kriecht durch Felsen zu schlafendem Kätzchen.
Legende: Ein muslimischer Pilgerer klettert zwischen den Felsen des Berges Al-Noor nahe Mekka umher – beobachtet von einer Katze, die es sich auf einem der Steine bequem gemacht hat. In der Hira-Höhle auf diesem Berg soll der Prophet Mohammed die ersten Worte des Korans empfangen haben. (21.5.2026) REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Hubschrauber wirft Wasser über Waldbrand ab, im Hintergrund Flammen und Rauch.
Legende: Dramatischer Kampf gegen die Flammen: Ein Löschhelikopter wirft Wasser über dem feuerroten Himmel von Simi Valley in Kalifornien ab, während am Boden die Schatten von Feuerwehrleuten zu sehen sind. Tausende Anwohner mussten bereits aufgrund des «Sandy Fire» ihre Häuser verlassen. (19.5.2026) Keystone/Caroline Brehman
Person in venezolanischer Flagge liegt auf Strasse neben Verkehrskegel.
Legende: Während eines gewerkschaftlich organisierten Protests liegt eine demonstrierende Person auf einer Strasse in Caracas. Die venezolanische Opposition fordert freie Wahlen und geht trotz Repression weiter auf die Strasse. (21.5.2026) Keystone/RONALD PENA
Person belädt Motorrad mit Hühnern auf belebter Strasse.
Legende: Streik in Nairobi: Menschen laden Hühner auf ein Motorrad, nachdem die öffentlichen Verkehrsbetriebe wegen stark gestiegener Treibstoffpreise die Arbeit niedergelegt haben. Der Krieg im Iran hat die globalen Energiemärkte unter Druck gesetzt und trifft nun auch Kenia hart. (19.5.2026) REUTERS/Monicah Mwangi

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