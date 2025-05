Bild 1 von 2. «Butschibahn», «Butschauto-Bahn», «Autodütschi» – oder schlicht Autoscooter-Anlage: In Subingen (SO) brennt eine solche Anlage ab und wird dabei komplett zerstört. Zum Glück ist sie zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Betrieb. (30.04.2025).

Bildquelle: Kantonspolizei Solothurn.

