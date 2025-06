Legende:

Am eidgenössischen Turnfest sind am Samstagnachmittag rund 3000 Teilnehmende in einem Festumzug durch die Stadt Lausanne gezogen. Auch Bundesrat Martin Pfister mit Strohhut und weissem Hemd sowie Nationalratspräsidentin Maja Riniker trotzten der Hitze.

Keystone/Jean-Christophe Bott