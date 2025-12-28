Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 3. Noch herrscht heitere Stimmung beim jährlichen Heilig-Abend-Schwimmen in Nord Irland. Mit der Aktion werden Spenden für demenzkranke Menschen gesammelt. (24.12.2025). Bildquelle: Keystone/Peter Morrison.
Bild 2 von 3. Sie haben den Sprung ins kalte Wasser schon hinter sich: Schwimmerinnen und Schimmer, die beim traditionellen Copa Nadal im Hafen von Barcelona teilnehmen. (25.12.2025). Bildquelle: Keystone/Enric Fontcuberta.
Bild 3 von 3. Und dieser verkleidete Samichlaus in Virginia, USA, lässt den Sprung gerade ganz aus – sofern er nicht ins Wasser fällt. (24.12.2025). Bildquelle: Keystone/ SHAWN THEW.
