 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Bilder der Woche Viele Weihnachtsmützen und weitere Highlights

Weihnachtsmänner mal anders, grüne Pisten und ein ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk: Das sind die Fotos der Woche.

28.12.2025, 06:57

Teilen
Zwei Weihnachtsmänner klettern an einem Gebäude.
Legende: Ho Ho Ho: Achtung, der Weihnachtsmann kommt durchs Fenster! Mit dieser Aktion haben die beiden Gebäudetechniker während ihrer Arbeiten am Kinderspital Lausanne bestimmt für strahlende Kinderaugen gesorgt. (23.12.2024) Keystone/CYRIL ZINGARO
Person im Weihnachtsmannkostüm verteilt Essen an sitzende Kinder in einem Zeltlager.
Legende: Auch in Gaza kommt dank diesem verkleideten Samichlaus ein wenig Weihnachtsstimmung auf. (Bild: Chan Yunis, 26.12.2025) Keystone/ HAITHAM IMAD
Zeitungen in einer Druckerei-Förderanlage.
Legende: Eine Ära geht zu Ende: Pendlerinnen und Pendler müssen sich von der letzten gedruckten und kostenlosen Tageszeitung verabschieden. Zum letzten Mal wird «20 Minuten» am Dienstag in Muzzano gedruckt. Keystone/FRANCESCA AGOSTA
Graffiti eines liegenden Mannes auf einer Betonmauer.
Legende: Ein neuer Banksy ist aufgetaucht in Tottenham Court Road, London. (23.12.2025) Reuters/Isabel Infantes
Skiliftantrieb mit Wiese und Waldrand im Hintergrund.
Legende: Eine weisse Weihnacht wurde dieses Jahr an vielen Orten in der Schweiz vermisst. Hier in Saint-Cergue im Kanton Waadt ist es noch zu grün zum Skifahren. (24.12.2025) Keystone / SALVATORE DI NOLFI
Verschneite Landschaft mit Person in rotem Hut.
Legende: Ganz anders auf dem Gipfel des Fichtelbergs in Sachsen. Dort haben leichter Schneefall und Frost die Höhenlagen des Erzgebirges in eine Märchenlandschaft verwandelt. (26.12.2025) Keystone/ Sebastian Willnow
Weisses Paket mit roter Schleife und Aufschrift 'frohe Weihnachten an die Tschugger'.
Legende: Unbekannte haben in Schleitheim im Kanton Schaffhausen einen mobilen Blitzkasten der Polizei als Weihnachtsgeschenk verpackt. Die Polizei nahms mit einem Schmunzeln. Polizei Schaffhausen
Eiffelturm bei Nacht mit beleuchtetem Halbmond.
Legende: Nicht nur der Eiffelturm und die Weihnachtslichter leuchten am 25. Dezember in Paris, auch der Mond zeigt sich am Abend von seiner schönsten Seite. REUTERS/Abdul Saboor
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Noch herrscht heitere Stimmung beim jährlichen Heilig-Abend-Schwimmen in Nord Irland. Mit der Aktion werden Spenden für demenzkranke Menschen gesammelt. (24.12.2025). Bildquelle: Keystone/Peter Morrison.
    Menschen in Weihnachtskostümen auf dem Strand.
  • Bild 2 von 3. Sie haben den Sprung ins kalte Wasser schon hinter sich: Schwimmerinnen und Schimmer, die beim traditionellen Copa Nadal im Hafen von Barcelona teilnehmen. (25.12.2025). Bildquelle: Keystone/Enric Fontcuberta.
    Schwimmer in roter Badekappe im Hafen von Barcelona.
  • Bild 3 von 3. Und dieser verkleidete Samichlaus in Virginia, USA, lässt den Sprung gerade ganz aus – sofern er nicht ins Wasser fällt. (24.12.2025). Bildquelle: Keystone/ SHAWN THEW.
    Person im roten Anzug beim Wassersport vor Kapitol.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
Leuchtende Polarbär-Skulpturen bei Nacht im Freien.
Legende: Grosse Lichtskulpturen von Eisbären sind als Teil der saisonalen Dekorationen für die Neujahrs- und Weihnachtsfeiertage in Moskau, Russland, zu sehen. (24.12.2025) Reuters/SERGEI ILNITSKY

Weitere Wochen in Bildern

Box aufklappen Box zuklappen

Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)