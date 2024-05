Der Sohn des US-Musikers Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, hat am vergangenen Wochenende die Schauspielerin Millie Bobby Brown geheiratet. In der «The One Show» des britischen TV Senders BBC schwärmt Bon Jovi: «Es war eine Hochzeit im ganz kleinen Familienrahmen. Die Braut sah toll aus und Jake ist so glücklich wie man nur sein kann. Also ja, es ist wahr.»

Die Schauspielerin und das Model

Millie Bobby Brown, heute 20, wurde als 12-Jährige mit der Netflix Serie «Stranger Things» bekannt. Die fünfte Staffel ist auf 2025 angekündigt. Zur Zeit ist sie im Netflix-Film «Damsel» zu sehen.

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

1 / 4 Legende: Familienausflug Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi bei der Weltpremiere von «Damsel» in New York. Getty Images for Netflix / Dimitrios Kambouris 2 / 4 Legende: Happy Birthday! Jake Bongiovi gratuliert seiner Verlobten am 19. Februar 2024 zum Geburtstag Instagram / @jakebongiovi 3 / 4 Legende: Verliebt, verlobt, bald verheiratet Jake Bongiovi postet dieses Bild am 16. Februar instagram / @jakebongiovi 4 / 4 Legende: Blickfang Millie Bobby Brown mit ihrem Verlobten Jake Bongiovi bei der Weltpremiere ihres Netflix Films «Damsel» in New York. Getty Images / Dia Dipasupil

Der 22-jährige Jake Bongiovi arbeitet als Model, ihm werden auch Schauspielambitionen nachgesagt. Er ist das Zweitjüngste von Jon Bon Jovis vier Kindern.

Aber auch der Vater liegt nicht auf der faulen Haut: Am 7. Juni soll das neue «Bon Jovi»-Album mit dem Titel «Forever» erscheinen.