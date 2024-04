Für Renzo Blumenthal ging am Wochenende ein Traum in Erfüllung: Seine Kuh Berna wurde zur Eutersiegerin gekürt.

Über 180 Kühe traten vergangenes Wochenende bei der Braunvieh-Europameisterschaft im österreichischen Imst gegeneinander an. Mit dabei waren Tiere aus Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich und der Schweiz. Von den insgesamt elf Schweizer Kühen gehört eine dem ehemaligen Mister Schweiz Renzo Blumenthal. Für den Bündner Landwirt und seine Kuh Berna war es die erste Teilnahme an einer Europameisterschaft.

Legende: Renzo Blumenthal bei der Braunvieh-Europameisterschaft in Imst SRF

Berna ist Eutersiegerin

Die vierjährige Berna nahm in der mittleren Alterskategorie an zwei verschiedenen Wettbewerben teil. Im sogenannten «Nationen-Cup» verpasste sie den Sieg nur knapp. Umso mehr folgte dann die Freude, als Berna in der zweiten Kategorie zur Eutersiegerin gekürt wurde.

Wir arbeiten schon so lange mit diesen Tieren. Dass das jetzt so herauskommt, bedeutet mir alles.

Seine Emotionen konnte Renzo Blumenthal kaum zurückhalten. Unter Tränen erzählt der 47-Jährige, wie viel ihm dieser Sieg bedeute: «Wir arbeiten schon so lange mit diesen Tieren und sorgen uns sehr um sie. Dass das jetzt so herauskommt, bedeutet mir alles.»

Diese Schönheitsideale zählen bei einer Kuh

Um überhaupt an der Europaschau teilnehmen zu können, mussten die Kühe einige Kriterien erfüllen. Andi Koch, Vizepräsident «Braunvieh Schweiz», sagt im Interview: «Eine Kuh muss breit sein. Von der Brust bis nach hinten zum Becken.» Zudem müsse sie einen linear geraden Rücken haben. Auch das Euter spielt als Kriterium eine wichtige Rolle. Viele Adern gelten als Schönheitsideal. Das Euter müsse ausserdem hoch oben liegen, damit die Kuh lange Milch produzieren könne, so Andi Koch.

Für Blumenthal ist Berna der Star

Zu Hause sind Renzo und Berna in Vella im Kanton Graubünden. Als Bauer hat Blumenthal dort täglich mit seinen Kühen zu tun. Dass Berna im Vergleich zu den anderen Tieren einen Sonderstatus geniesst, gibt der 47-Jährige offen zu: «Wenn ich morgens in den Stall komme, schaue ich zuerst, wo Berna ist und wie es ihr geht.» Sobald der Landwirt den Stall betrete und ihren Namen rufe, komme sie gleich zu ihm und hole sich ein Goodie ab. «Sie kriegt schon ein bisschen mehr als die anderen», sagt Blumenthal.

Für den Mister Schweiz 2005 ging am Wochenende ein Traum in Erfüllung. Bereits als Dreijähriger habe er gewusst, dass er später einmal Bauer werden wolle. Deshalb sei es für ihn eine grosse Ehre und ein Stolz, dass er bei der Europameisterschaft dabei sein durfte. Für Blumenthal war es «ein Erlebnis, das man nie vergisst.»