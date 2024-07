Brenda Biya, mit vollem Namen Anastasie Brenda Biya Eyenga, wurde 1998 in Kamerun geboren. Ihr Vater, Paul Biya, ist seit 42 Jahren Präsident des Landes und gehört zu den am längsten regierenden Staatschefs in Afrika. Die 26-Jährige will Rapperin werden und arbeitet momentan an ihrer Karriere. Ihr Künstlername lautet «King Nasty». Sie ist aktuell in der Schweiz wohnhaft, wie die französische Tageszeitung «Le Monde» schreibt.