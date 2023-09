Ein grauer SUV fährt durch die Strassen, am Steuer sitzt ein 46-jähriger Mann, drei Frauen fahren mit. Aus der Lautsprecheranlage schallt laut französischer Rap und die vier Personen singen aus voller Kehle den Songtext, den alle auswendig kennen. «LAUTEEER!», ruft der Fahrer und alle singen den englischen Refrain: «I would die, rather die than taking this pain forever!». Genau diese Szene spielte sich vor kurzem in Basel ab und am Steuer sass einer der Interpreten persönlich.

Erst zweiter Schweizer Künstler mit MTV Unplugged Session

Auch wenn Rapper Stress in der Zwischenzeit viele weitere musikalische Erfolge feierte: «Elle» mit Noah Veraguth aus dem Jahr 2011 gehört zu seinen grössten Hits und somit auch auf sein MTV-Unplugged-Album. Die Möglichkeit ein MTV Unplugged Album aufzunehmen ist für den Rapper eine grosse Ehre.

Stress ist nach Patent Ochsner erst der zweite Schweizer Künstler, dem dies angeboten wurde. Das Album mit 22 Songs aus zwanzig Jahren Stress erscheint am 10. November.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: MTV Unplugged So habt ihr Patent Ochsner noch nie gehört 11.02.2022 Mit Bildergalerie

SRF 2 strahlt am 10. November ab 20:00 Uhr nicht nur das «MTV Unplugged»-Konzert aus, sondern zeigt zusätzlich einen exklusiven Dokumentarfilm über Stress. Dieser bietet intime Einblicke über das Schaffen des Musikers von Beginn seiner Karriere bis hin zur Aufzeichnung des MTV Unplugged.

Weitere Fahrten geplant

Um dieses zu bewerben, greift der Rapper ein aus den USA bekannt gewordenes TV-Format auf: Carpool-Karaoke. Im Original fährt der britische Showmaster James Corden mit Musikerinnen und Musikern in einem Auto durch Los Angeles. Dabei singt er gemeinsam mit den Stars ihre grössten Hits und entlockt ihnen dabei das eine oder andere Geheimnis.

Genau wie im Original wird im Auto nicht nur gesungen. Andres Andrekson, wie Stress mit bürgerlichem Namen heisst, erzählt seinen Passagieren auch von aufregenden Momenten in seiner Karriere. Vor dem Release des Albums will Stress noch mindestens zwei weitere Städte mit seinem Karaoke-SUV besuchen: Zürich und seine Heimatstadt Lausanne stehen auf dem Plan.