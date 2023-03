Alles, was in der Filmbranche Rang und Namen hat, läuft am Sonntag in Los Angeles über den roten Teppich. Es ist Zeit für die Oscar-Preisverleihung. Am Mittwoch beim traditionellen «Roll Out» des Teppichs dann aber die Überraschung: Er ist champagnerfarben und damit zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht rot.

Der Grund dafür ist simpel. Die neue Farbe soll dem Schaulaufen der Stars am Sonntagabend einen glamourösen Anstrich verleihen, wie der Geschäftsführer der Oscar-Akademie, Bill Kramer, erklärt. Medienvertretende aus der ganzen Welt waren beim Ausrollen des Teppichs dabei.

Legende: Die letzten Oscar-Vorbereitungen laufen: Am Mittwoch wurde der Teppich ausgerollt. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist er nicht rot, sondern beige. AFP

Oscar-Gastgeber Jimmy Kimmel witzelt über Design

Auch der Moderator der 95. Academy Awards, Jimmy Kimmel, war vor Ort. Er stellte scherzeshalber noch eine weitere These für den Grund des Farbwechsels auf. Dass der Teppich nicht mehr rot ist, zeige, wie zuversichtlich die Verantwortlichen sind, dass bei der Veranstaltung kein Blut vergossen wird. Damit spielt er auf das Ohrfeigen-Drama vom letzten Jahr an.

Der Komiker Chris Rock hat sich eine Ohrfeige von Schauspieler Will Smith eingefangen, nachdem er sich über dessen Frau lustig gemacht hatte – und das vor Augen der Öffentlichkeit mitten auf der Bühne.

100 Meter lang und zehn Meter breit ist der Teppich, den die Schauspielerinnen und Schauspieler beschreiten. Für sie dürfte es eine unvergessliche Erfahrung werden – egal welche Farbe sie unter sich haben.