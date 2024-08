Der diesjährige Locarno Kids Award geht an Claude Barras! Am Dienstagabend nahm der Walliser Stop-Motion-Regisseur den Preis am Locarno Film Festival entgegen. Dieser Preis geht seit 2021 an Filmschaffende, die es schaffen, auch jüngere Zuschauende zu begeistern.

Legende: Am Locarno Film Festival durfte Claude Barras den Locarno Kids Award entgegen nehmen. Keystone / Jean-Christophe Bott

2016 erscheint Barras Stop-Motion-Film «Ma vie de Courgette». In Cannes erhält der Schweizer Standing Ovation und Hollywood ehrt ihn mit einer Oscar-Nominierung in der Kategorie «Bester animierter Spielfilm». Im Mai dieses Jahres feierte Claude Barras mit seinem neusten Film «Sauvages» Weltpremiere in Cannes.

Für den Erhalt des Regenwaldes

Schauplatz des Filmes «Sauvages» ist der Regenwald von Borneo, einer Insel in Südostasien. Die elfjährige Keria, ein rebellisches Mädchen aus der Stadt, entdeckt auf einer Palmölplantage ein Orang-Utan-Baby und nimmt es bei sich auf. Unterdessen sucht ihr kleiner Cousin Selai Zuflucht bei Kerias Familie, um dem Konflikt zwischen seiner Nomadenfamilie und der Holzfällerfirma zu entkommen. Zu Dritt versuchen sie deshalb, die Abholzung zu stoppen.

In der Deutschschweiz ist «Sauvages» ab Februar 2025 in den Kinos zu sehen, in der Westschweiz bereits ab Oktober 2024.