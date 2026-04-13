Beim Coachella-Musikfestival tritt Justin Bieber seit Langem wieder einmal live auf. In einer Hauptrolle: sein Laptop.

Beim Coachella-Musikfestival tritt Justin Bieber zum ersten Mal seit Jahren wieder live auf

Seine Gage dafür: rund 10 Millionen Dollar.

Die minimalistisch inszenierte Show spaltet das Publikum.

Es soll die höchste Gage sein, die das Festival in der kalifornischen Wüste je gezahlt hat. Rund 10 Millionen Dollar soll Bieber angeblich für zwei Auftritte an den beiden Festival-Wochenenden bekommen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Justin Bieber ist zurück auf der Bühne. Bildquelle: Getty Images / Kevin Mazur. 1 / 4 Legende: Justin Bieber ist zurück auf der Bühne Getty Images / Kevin Mazur

Bild 2 von 4. Die Bühnenshow stellt Bieber und seine Geschichte ins Zentrum. Bildquelle: Getty Images / Kevin Mazur. 2 / 4 Legende: Die Bühnenshow stellt Bieber und seine Geschichte ins Zentrum Getty Images / Kevin Mazur

Bild 3 von 4. Für eine Gage von angeblich 10 Millionen Dollar liefert Bieber eine minimalistische Bühnenshow ab. Bildquelle: Getty Images / Kevin Mazur. 3 / 4 Legende: Für eine Gage von angeblich 10 Millionen Dollar liefert Bieber eine minimalistische Bühnenshow ab. Getty Images / Kevin Mazur

Bild 4 von 4. Fünf statt sechs: Die K-Pop Band Katseye performt in Coachello ohne ihr Schweizer Mitglied Manon Bannerman. Bildquelle: Getty Images / Kevin Mazur. 4 / 4 Legende: Fünf statt sechs: Die K-Pop Band Katseye performt in Coachello ohne ihr Schweizer Mitglied Manon Bannerman Getty Images / Kevin Mazur Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Dafür verbucht Coachella den ersten Live-Auftritt des Popstars seit Jahren. Justin Bieber brach 2022 eine laufende Tour ab. Er leidet am «Ramsay-Hunt-Syndrom», einer neurologische Erkrankung, die Gesichtslähmungen verursacht.

Auftritt Laptop

Mit Spannung wurde dementsprechend seine Show erwartet. Sie war dann weit weniger episch als seine Gage. In einem minimalistischen Auftritt spielte Bieber alte Songs und Videoclips ab Laptop. Was einen Teil des Publikums verärgerte.

Auch die K-Pop Band Katseye trat am Freitag am Festival auf – allerdings ohne die Schweizer Sängerin Manon Bannerman. Sie nimmt sich eine gesundheitsbedingt Auszeit.