Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Arm in Arm mit einem Mann zeigt sich der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher auf einem Instagram-Post. Mit dem Bild machte der 49-Jährige am Sonntagabend seine Liebe zu Étienne öffentlich. Dazu schreibt er: «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.»

In den Kommentaren beglückwünschen zahlreiche prominente Freundinnen und Freunde das Liebesglück der beiden. So schreibt die deutsche Unternehmerin Carmen Geiss: «Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen.» Fernsehmoderatorin Laura Wontorra kommentiert: «Liebe gewinnt.» Und Entertainer Riccardo Simonetti meint: «Wie schön, alles Liebe.»

Ralf Schumacher hielt sein Privatleben bisher aus der Öffentlichkeit heraus. Mit Cora Schumacher (47) war der Bruder von Michael Schumacher (55) von 2001 bis 2015 verheiratet. Sie haben den gemeinsamen Sohn David (22). Dieser kommentiert unter dem Bild von Ralf Schumacher: «Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst. Egal, ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute.»

1 / 3 Legende: Ralf Schumacher mit Sohn David und dessen Freundin Vivien. Instagram /davidschumacher_official 2 / 3 Legende: Cora und Ralf Schumacher waren rund vierzehn Jahren verheiratet. Getty Images /Ullstein Bild 3 / 3 Legende: Ralf Schumacher fuhr von 1997 bis 2007 in der Formel 1. Keystone / Bernd Thissen

Ralf Schumacher hat in seiner rund 20-jährigen Formel-1-Karriere 180 Rennen bestritten. Davon sicherte er sich sechsmal die Poleposition und landete ebenso viele Siege. Zweimal wurde er zudem WM-Vierter.