Viktor von Wyl ist Assistenzprofessor am Institut für Epidemiologie an der Universität Zürich, wo er sich insbesondere mit den Themenbereich digitale Gesundheit befasst. Zudem ist er seit 2014 wissenschaftlicher Leiter des Schweizer MS-Registers.

SRF News: Was halten Sie von der Studie?

Viktor von Wyl: Diese Studie ist grundsätzlich sehr gut gemacht und eine der ersten, die flächendeckend soziale Ungleichheiten und Covid-19 analysiert. Was mich überrascht hat, sind Expositionsrisiken wie beengte Wohnverhältnisse. Das haben wir bisher so in der Schweiz noch nicht messen können. Andere Aspekte haben wir vermutet. So zum Beispiel, dass eben der berufliche Hintergrund auch mit unterschiedlichen Risiken assoziiert ist. In dem Sinne ist es eine Bestätigung, auch teilweise von dem, was wir schon vermutet haben.

Lässt sich folgende Aussage generalisieren: Mehr Risiko, dem Virus ausgesetzt zu sein plus ein schlechterer Gesundheitszustand, bedeutet schwerere Verläufe?

Also wenn bereits bestehende Vorerkrankungen da sind, dann hat man in der Regel auch bei anderen Folgeerkrankungen eine schlechtere Diagnose oder Prognose. Inwiefern sozioökonomische Faktoren hineinspielen, ist nicht immer ganz klar. Was sicherlich auch eine Rolle spielt, ist die Bildung. Inwiefern also jemand Gesundheitskompetenz hat oder wie kompetent sich jemand im Gesundheitssystem bewegt.