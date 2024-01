Für «Barbie» hat Ryan Gosling das Lied «I’m just Ken» gesungen. An den Critics Choice Awards wurde dieses ausgezeichnet.

Ryan Gosling, der gemeinsam mit den Songschreibern in der Kategorie «Bester Song» mit dem Lied «I'm just Ken» aus «Barbie» gewann, sorgte an den Critics Choice Awards für Lacher und viele Reaktionen in den sozialen Medien.

Denn nachdem die Ballade zum Sieger erklärt wurde, schwenkte die Kamera auf Gosling – und zeigte ihn äusserst irritiert über den Gewinn. Anstatt sich zu freuen, runzelte der 43-Jährige die Stirn, wirkte verwirrt.

Geschrieben wurde der Song von den US-amerikanischen Produzenten Mark Ronson und Andrew Wyatt, die dann auch den Preis auf der Bühne entgegennahmen – ohne Gosling, der sich das Ganze ungläubig klatschend anschaute.

«Dieser Preis gehört genauso dir wie uns», rief Ronson dem Schauspieler zu. «Du hast das Publikum mit deiner unvergleichlichen Performance dazu gebracht, sich in dieses Lied zu verlieben», sagte der Musiker.

Vermutlich hatte Gosling mit der Auszeichnung nicht gerechnet, da auch zwei weitere Lieder aus «Barbie» nominiert waren, und zwar von den Musik-Superstars Billie Eilish und Dua Lipa.