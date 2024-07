Karina Berger: Miss Schweiz 1988

1 / 3 Legende: 80er-Jahre-Queen 1988 wird Karina Berger (re.) im Alter von 20 Jahren zur Miss Schweiz gekürt. SRF 2 / 3 Legende: Missen-Mami Nach ihrem Amtsjahr kümmert sich Karina Berger um die Kandidatinnen und Kronenträgerinnen. KEYSTONE/Alessandro della Bella 3 / 3 Legende: Eventmanagerin Heute organisiert die zweifache Mutter Events aller Art. KEYSTONE/Alessandro della Bella

1988 wird die gelernte Coiffeuse Karina Berger zur Miss Schweiz gewählt. Sie entpuppt sich als Glücksfall für die Miss-Schweiz-Organisation: Von 1993 bis 2014 engagiert sie sich als sogenanntes «Missen-Mami» und steht ihren Nachfolgerinnen mit Rat und Tat zur Seite. Heute organisiert die Mutter zweier Töchter Events ganz unterschiedlicher Art. Die 55-jährige Zürcherin mit spanischen Wurzeln lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Zürich.

Melanie Winiger: Miss Schweiz 1996

1 / 3 Legende: Miss ungemütlich Melanie Winiger ist bekannt für ihre direkte und authentische Art. KEYSTONE/STR 2 / 3 Legende: Miss liebessuchend Von 2008 bis 2012 ist Melanie Winiger mit Rapper Andres Andrekson alias Stress (im Bild) verheiratet, von 2017 bis 2021 mit Reto Ardour. KEYSTONE/Steffen Schmidt 3 / 3 Legende: Miss professionell Heute ist Melanie Winiger als Moderatorin und Schauspielerin tätig. KEYSTONE/Sebastien Nogier

Sie ist erst 17 Jahre alt, als sie 1996 zur Miss Schweiz gekrönt wird. Die im Tessin geborene Zürcherin bricht die Schule ab und arbeitet als Model und Moderatorin. 2004 lässt sie sich am Lee Strasberg Theatre Institute in Los Angeles zur Schauspielerin ausbilden. Die 45-jährige Mutter eines erwachsenen Sohnes spielt regelmässig in Schweizer Produktionen mit. Daneben führt sie als viersprachige Moderatorin durch Events im In- und Ausland.

Tanja Gutmann: Miss Schweiz 1997

1 / 3 Legende: Königin 1997 wird Tanja Gutmann zur Miss Schweiz gekrönt. KEYSTONE/Patrick Aviolat 2 / 3 Legende: Schönheit Ihr Markenzeichen: ihre eisblauen Augen. KEYSTONE/Steffen Schmidt 3 / 3 Legende: Moderatorin Ihre Schüchternheit hält sie nicht davon ab, auf der grossen Bühne zu stehen. KEYSTONE/Ennio Leanza

Ein Jahr nach Melanie Winiger wird sie zur schönsten Schweizerin gekürt: Tanja Gutmann (47). Fünf Jahre später wird bei der Solothurnerin ein Hirntumor entdeckt – eine prägende Erfahrung, die sie in einem Buch niederschreibt. Heute ist sie geheilt. Trotz ihrer Schüchternheit wagt sich Tanja Gutmann auch nach ihrer Amtszeit weiterhin ins Rampenlicht – als Model, Schauspielerin und Moderatorin.

Christa Rigozzi: Miss Schweiz 2006

1 / 3 Legende: Miss Schweiz 2006 übergibt Miss Schweiz Lauriane Gilliéron (re.) die Krone an Christa Rigozzi. KEYSTONE/Martial Trezzini 2 / 3 Legende: Mister Schweiz Drei Jahre später steht sie bei der Mister-Schweiz-Wahl als Moderatorin auf der Bühne. Bis heute moderiert die Uni-Absolventin grosse Events. KEYSTONE/Karl Mathis 3 / 3 Legende: Ehefrau Seit 2010 ist Christa Rigozzi mit ihrem langjährigen Freund Giovanni Marchese verheiratet. Das Paar ist Eltern von Zwillingsmädchen. Instagram/christarigozzi

Die jüngste Supermiss ist, abgesehen von Melanie Winiger, die erste Miss Schweiz aus dem Kanton Tessin. Nach ihrem Amtsjahr schliesst Christa Rigozzi ihr Studium der Kommunikationswissenschaften und der Kriminologie ab, auch wenn sie beruflich eine andere Richtung einschlägt: Bis heute moderiert die 41-jährige Mutter von Zwillingsmädchen jede Menge Events – ihre Fünfsprachigkeit öffnet ihr dabei viele Türen.